La munte, primăvara a adus din nou viață pe pârtii. Chiar dacă temperaturile au crescut, încă se schiază bine. 

de Claudiu Loghin

la 07.03.2026 , 15:57

Primăvara aduce din nou viață pe pârtie: soare, zăpadă bună și multă agitație. Atmosfera este perfectă la înălțime - atât la propriu, cât și la figurat. 

E altfel de viață acum, pentru că și pe timpul iernii a fost distracție, în zona înaltă a masivului Postăvaru. Iarna aceasta ne putem bucura de faptul că am avut multă zăpadă, chiar dacă sezonul a început un pic mai târziu, a fost zăpadă din abundență și au fost multe weekend-uri foarte bune de schi.

Acum însă e primăvară, e schiul de primăvară, e suficient de cald - sunt 8 grade Celsius - încât oamenii să se bucure de confort în timpul coborârilor, dar și suficient de răcoare, cel puțin pe perioada nopții, încât stratul de alunecare să se păstreze în condiții foarte bune.

Pârtiile sunt deschise în masivul Postăvaru, stratul de zăpadă fiind undeva la 30-40 de centimetri în medie. Aici sus, evident, stratul este mai gros, condițiile sunt foarte bune de schi, iar pe cer nu este nici măcar un nor. Este una dintre acele zile perfecte pentru sporturi de iarnă, unul dintre weekend-urile în care se practică schi și snowboarding în condiții excelente.

Atmosfera este completată de locurile în care oamenii se opresc după coborâri sau între coborârile în care se bucură de tot ce e frumos în jurul nostru.

