Ce se va întâmpla dacă Lumina Sfântă nu va ajunge de la Ierusalim: Patriarhia are pregătită o "rezervă"

Patriarhia Română a obținut culoar de zbor pentru aducerea în țară a Sfintei Lumini, în Sâmbăta Mare, prin diligențele duse de Ambasada României în Israel, în colaborare cu Ministerul israelian de Externe. Sfânta Lumină va fi adusă de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv.

Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România în Sâmbăta Mare, cu o cursă aeriană specială, după ce autoritățile române și israeliene au acordat aprobările necesare pentru organizarea transportului în condiții speciale, relatează agenția de știri a Patriarhiei Române, basilica.ro. Potrivit reprezentantului Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu, delegația română a primit undă verde pentru transportul Luminii Sfinte de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv.

"Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian. Vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv la București, cu Sfânta Lumină", a declarat acesta. Reprezentantul Patriarhiei și-a exprimat speranța ca situația din regiune să nu se agraveze, astfel încât misiunea să poată fi dusă la bun sfârșit.

Dacă totuşi, aeronava nu va putea decola de la Ierusalim, Patriarhia Română are pregătit şi planul de rezervă. "La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută. Într-o astfel de situație total nedorită și imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică 'Sfinții Împărați Constantin și Elena', de pe Colina Bucuriei, întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv", se arată în comunicatul Patriarhiei.

