Febra cumpărăturilor pentru sărbători ne poate face uneori să trecem cu vederea detalii esențiale atunci când alegem ce vom pune pe masă. Specialiştii ne avertizează, însă: o atenţie deosebită trebuie să o acordăm produselor de origine animală, în special cărnii de porc. Chiar dacă provine din gospodăria proprie, ea trebuie testată înainte de consum.

Autoritățile responsabile ne recomandă să cumpărăm carnea doar din locuri specializate, doar din locuri sigure. Este important să verificăm funcționalitatea vitrinelor frigorifice și ambalajele. De asemenea, este important să ne asigurăm că etichetele conțin informații complete despre producători, condițiile de păstrare, dar și termenul de valabilitate.

Medicii ne atrag atenția asupra pericolului îmbolnăvirii cu trichineloză. Boala se poate manifesta prin dureri de cap, scăderea poftei de mâncare, greață, frisoane, dar și tulburări digestive. Așadar, carnea de porc, fie domestic, fie mistreț, trebuie supusă obligatoriu acestui examen înainte de consum.

Acesta se face în centre autorizate și costă între 27 și 101 lei, plus TVA. Mai este de menționat faptul că cei care comercializează carnea necontrolată pot fi sancționați cu amenzi de până la 40.000 de lei.

