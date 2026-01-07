Panouri dedicate regretatei actriţei în oraşul ei de suflet, Saint-Tropez Profimedia

La rândul său, primăria oraşului a coborât steagurile în bernă şi a afişat două bannere cu imaginea lui Brigitte Bardot pe faţada clădirii.

Anterior, agenţia AFP a relatat că Brigitte Bardot a murit de cancer, conform declaraţiilor soţului ei, Bernard d'Ormale, pentru revista săptămânală Paris Match.

De ce a fost înmormântată în cimitirul marin

Brigitte Bardot "a rezistat foarte bine celor două operaţii pe care le-a suferit pentru a trata cancerul care i-a luat viaţa", a declarat Bernard d'Ormale, într-un interviu publicat marţi seara pe site-ul Paris Match.

El nu a specificat de ce tip de cancer suferea actriţa.

În acest interviu acordat Paris Match, Bernard d'Ormale a explicat şi motivele înmormântării lui Bardot în cimitirul marin din Saint-Tropez, chiar dacă ea şi-a exprimat adesea dorinţa de a fi înmormântată la La Madrague.

"Acum câţiva ani, şi-a dat seama că nu ar fi fost gestionabil pentru primărie... Imaginaţi-vă procesiunile de turişti care se înghesuiau de-a lungul îngustei poteci de coastă. (...) Brigitte se resemnase, aşadar, să renunţe la demersuri, acceptând ideea de a fi înhumată în cavoul unde se află părinţii ei, pe care îi adora, în cimitirul marin", a explicat d'Ormale.

