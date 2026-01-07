Antena Meniu Search
Funeraliile lui Brigitte Bardot au avut loc miercuri, la Saint-Tropez, oraşul în care celebra actriţă şi activistă pentru drepturile animalelor a trăit o mare parte din viaţă. Ceremonia privată a fost marcată de momente muzicale speciale: Mireille Mathieu a cântat a cappella în faţa sicriului, iar la final trupa Gipsy Kings a interpretat "Djobi Djoba", potrivit EFE, citată de Agerpres.

Mireille Mathieu a interpretat "Panis Angelicus", bazată pe opera lui Cesar Franck, cu versuri de Sfântul Toma d'Aquino, în faţa sicriului fostei vedete franceze. Apoi, tenorul francez de operă pop Vincent Niclo a cântat "Ave Maria" de Gounod.

Sicriul a părăsit biserica pe acordurile cântecului "Djobi Djoba" al trupei Gipsy Kings, grup la a cărui promovare Bardot a contribuit.

Sicriul lui Brigitte Bardot, acoperit cu ratan şi împodobit cu buchete de flori, a intrat în Biserica Adormirii Maicii Domnului la ora 11:20 pentru o ceremonie privată şi simplă, la care au participat 400 de invitaţi, în principal prieteni apropiaţi şi rude, precum şi membri ai Fundaţiei Brigitte Bardot. Totuşi, ceremonia funerară a fost transmisă în direct pe mai multe ecrane gigantice din Saint-Tropez.

Personalităţi politice, dar şi fiul regretatei artiste, în primele rânduri la funeralii

La funeralii a fost prezentă şi lidera extremei drepte franceze, Marine le Pen, şi, din partea statului francez, a participat şi Aurore Berge, ministrul delegat pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi lupta împotriva discriminării.

Fiul artistei, Nicolas-Jacques Charrier, în vârstă de 65 de ani, a primit sicriul la intrarea în biserică şi a stat în primul rând în timpul ceremoniei religioase, care a început cu părintele Jean-Paul Gouarin rugându-i pe cei prezenţi să-şi pună deoparte telefoanele mobile şi să se abţină de la a face fotografii.

Procesiune impresionantă pe străzile din Saint-Tropez

Sicriul a ajuns la biserică pe muzica Mariei Callas pe fundal, într-o procesiune urmată pe străzi de sute de localnici şi fani ai lui Bardot, care au filmat momentul cu telefoanele mobile. Unii au exclamat cuvinte de recunoaştere pentru artistă la trecerea sa: "Bravo, mulţumim, Brigitte" sau "Te iubim, Brigitte", potrivit presei locale.

De la moartea lui Brigitte Bardot, acum zece zile, omagiile fanilor şi turiştilor au umplut străzile din Saint-Tropez.

În Place Blanqui, lângă port, fotografii ale vedetei de cinema, împreună cu mesaje de afecţiune şi flori, au fost expuse în jurul unei statui de aur a lui Brigitte Bardot, dezvelită în 2017 ca un omagiu al oraşului Saint-Tropez adus celui mai faimos locuitor al său.

Un omagiu special pentru lupta ei pentru animale

Ofrande similare au fost amplasate în Golful Canebiers, lângă La Madrague, reşedinţa lui Bardot, unde admiratorii actriţei au lăsat şi căţei şi pisici de pluş în semn de recunoaştere a îndelungatei sale lupte pentru drepturile animalelor.

În oraş, magazinele şi-au decorat şi ele vitrinele cu imagini ale vedetei, în timp ce biroul de turism a expus imagini cu Brigitte Bardot, cu un mesaj simplu: "Mulţumim, Brigitte".

La rândul său, primăria oraşului a coborât steagurile în bernă şi a afişat două bannere cu imaginea lui Brigitte Bardot pe faţada clădirii.

Anterior, agenţia AFP a relatat că Brigitte Bardot a murit de cancer, conform declaraţiilor soţului ei, Bernard d'Ormale, pentru revista săptămânală Paris Match.

De ce a fost înmormântată în cimitirul marin

Brigitte Bardot "a rezistat foarte bine celor două operaţii pe care le-a suferit pentru a trata cancerul care i-a luat viaţa", a declarat Bernard d'Ormale, într-un interviu publicat marţi seara pe site-ul Paris Match.

El nu a specificat de ce tip de cancer suferea actriţa.

În acest interviu acordat Paris Match, Bernard d'Ormale a explicat şi motivele înmormântării lui Bardot în cimitirul marin din Saint-Tropez, chiar dacă ea şi-a exprimat adesea dorinţa de a fi înmormântată la La Madrague.

"Acum câţiva ani, şi-a dat seama că nu ar fi fost gestionabil pentru primărie... Imaginaţi-vă procesiunile de turişti care se înghesuiau de-a lungul îngustei poteci de coastă. (...) Brigitte se resemnase, aşadar, să renunţe la demersuri, acceptând ideea de a fi înhumată în cavoul unde se află părinţii ei, pe care îi adora, în cimitirul marin", a explicat d'Ormale.

