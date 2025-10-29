Polițiștii și procurorii au făcut în această dimineață opt percheziții în Capitală, Prahova şi Teleorman, în dosarul deschis după explozia din cartierul Rahova. Verificările au loc inclusiv la sediul Distrigaz, de unde s-au ridicat mai multe documente. Şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei a lăsat să se înţeleagă că anchetatorii vor să afle dacă cei care au intervenit înainte de explozie sunt responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat. Este vorba despre angajaţii Distrigaz care au fost chemaţi de locatari, dar şi de cei ai firmei autorizate ANRE. Astăzi, şase persoane ajung la Parchetul Curţii de Apel, pentru audieri.

Până la finalul acestei zile ar putea fi anunțați și primii suspecți în cazul tragediei din Rahova. Șase persoane sunt audiate la Parchetul Curții de Apel București, dau explicații în fața anchetatorilor cu privire la cele întâmplate, iar încadrarea în cadrul acestui dosar s-ar putea schimba.

Au fost și percheziții în această dimineață, la opt adrese. Este vorba de patru percheziții în București, două în Ilfov, una în Prahova și una în Teleorman, la angajații companiei Distrigaz, dar și ai companiei private care a intervenit înaintea deflagrației, acea companie care este autorizată de ANRE. Anchetatorii au ridicat mai multe probe, documente, telefoane mobile și laptopuri pe care le vor analiza.

Reporter: Ţinând cont că sunteţi în faza percheziţiilor se conturează deja eventuale responsabilităţi ale celor care au intervenit înainte de explozie?

Cristian Gheorghe, șeful Direcției de Investigații criminale, IGPR: Da, se lucrează şi la acest aspect cu siguranţă că vor trebui să fie audiaţi în primă fază şi în funcţie de rezultatul audierilor, în funcţie de probatoriul pe care l-am strâns până acum împreună cu procurorii să se facă şi anumite individualizări.

Locatarii din scara vecină spun că nu au condiții de bază

În timp ce autoritățile continuă ancheta şi se fac audieri în dosarul penal, locatarii ar fi trebuit să revină de astăzi, în apartamentele din blocul afectat. Teoretic, ei urmau să se întoarcă etapizat, este vorba doar de cei din scara vecină celei la care a avut loc deflagrația și de cei care locuiesc în cele două blocuri lipite. Practic, oamenii spun că nu au condiţiile de bază... nu au deocamdată curent electric, unii nu au nici ferestre, aşa că fără pază şi fără ajutorul autorităţilor, casele lor rămân deocamdată, de nelocuit.

"Acum așteptăm să dea drumul la curent că spune să intrăm, dar cum să intrăm dacă nu avem utilități? Şi nu ne pune geamurile? Stau la parter. Ce fac, că paza nu mai asigură pe urmă, ce fac mă duc la piaţă nu intră indivizii, că nu mai asigură pază?!", spune un locatar. "Acum au venit cei de la utilități au intrat înăuntru să ne spună când ne dă drumul. În primul rând trebuie să pună uşile la locatari și să vedem când putem intra când ne dă drumul la apă, gaze şi lumină, dacă noi nu avem utilităţi nu ai cum să stai".

Cum arată apartamentele afectate

În acest moment, oamenii nu pot sta în apartamentele afectate de explozie. Nu mai au geamuri, totul a fost distrus. Unii locatari vor sta în continuare la hotel sau unde au reușit să-și găsească un loc de cazare.

Președintele de bloc dă asigurări că utilitățile vor fi reparate zilele următoare. În unele apartamente există apă rece, însă nu și electricitate.

