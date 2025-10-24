Trei oameni au murit, iar alţi 17 au fost răniţi în urma exploziei blocului din Rahova. Locatarii au sunat la Distrigaz când au simţit miros suspect şi au chemat şi o firmă specializată. După multe controverse s-a conturat principala ipoteză a anchetatorilor - acumularea de gaze a pornit din tunelul subteran prin care trecea ţeava de gaze. Conducta ar fi fost fisurată de scurtcircuitul unui cablu electric amplasat greşit. De asemenea, dacă iniţial s-a spus că proprietarii vor fi chiriaşi în noile case, ultima variantă este că vor fi tot proprietari şi că blocul va fi refăcut de municipalitate.

În urmă cu o săptămână, pe aproape 2 km pe stradă erau întinse echipaje ale Forțelor de Intervenție. Erau pompieri, era un punct de comandă instalat în apropierea blocului. Perimetrul a fost complet izolat joi, au fost sudate garduri pentru ca atât curioșii cât și locatarii care poate s-ar gândi să intre în apartamentele mai puțin afectate să nu poată să își ia diferite obiecte, pentru a nu se pune în pericol.

Patru persoane sunt în continuare internate în spitalele din România. Din fericire, toate patru sunt într-o stare stabilă. A cincea persoană, un bărbat transportat la un spital din Austria, a doua zi după incident, urmează să se întoarcă în țară. Asta după ce medicii străini au reușit să-l aducă și pe acesta într-o stare stabilă. Din păcate trei persoane și-au pierdut viața în explozia care a avut loc acum o săptămână.

Ancheta este într-un stadiu incipient. Criminaliștii au reușit să adune probe, dar doar din exteriorul blocului pentru că nu au reușit să intre în apartamentele din blocul respectiv, tocmai pentru că blocul se află într-o stare care presupune foarte multe riscuri, inclusiv riscul de prăbușire.

