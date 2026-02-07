Administratorul public, arhitectul-şef al Primăriei Sectorului 5 şi directorul adjunct al Poliţiei locale din Sectorul 5 au fost reţinuţi aseară de procurorii anticorupţie. Cei 3, dar şi mai mulţi funcţionari publici sunt bănuiţi că ar fi luat mită zeci de mii de euro de la un dezvoltator imobiliar. Suspecţii ar fi eliberat ilegal avize cu ajutorul cărora investitorii ar fi încasat mai repede banii pentru apartamente.

Cei trei suspecţi au dat explicaţii în faţa procurorilor anticorupţie.

După mai multe ore de audieri, Iulian Constantin Carlogea, administratorul public, arhitectul sef Robert Bașca și directorul adjunct al Poliţiei locale din Sectorul 5, Florin Chiordan, au fost reținuți. Cei trei vor fi prezentați astăzi în fața magistraților de la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă.

Mai mult, un administrator a unor societăţi comerciale a fost arestat după ce a promis că îi va ajuta pe oamenii de afaceri cu suma de 40.000 de euro, şi un alt superior al Poliţiei Locale a fost plasat sub control judiciar.

Anchetatorii au făcut percheziţiile atât în casele, cât şi în birourile celor trei suspecţi care eliberau autorizaţii de construcţie.

Bănuiala procurorilor este că cinci funcţionari au fost mituiţi de un dezvoltator imobilar.

Printre ei administratorul public al primăriei sectorului 5, Iulian Cârlogea şi arhitectul-şef Robert Mihai Başca. Cei doi au fost aduşi să asiste la percheziţii, înainte de a ajunge la audieri. Miza mitei, spun procurorii, ar fi fost arderea unor etape în obţinerea documentelor pentru două blocuri din Bucureşti.

Unul dintre blocurile pentru care s-ar fi urgentat avizele este aici, în apropierea cartierului Cotroceni. O clădire cu 11 etaje, încă nelocuită. Surse din rândul anchetatorilor spun că nu ar fi fost nereguli la construcţie, însă dezvoltatorii voiau să vândă mai repede apartamentele.

Preţurile locuinţelor variază între 197.000 de euro, pentru două camere, şi ajung la 310.000 de euro în cazul uni duplex.

"Se vinde la alb şi atât. Adică fără parchet, fără nimic pe jos. Doar pe pereţii tencuiţi şi atât.", spune un tânăr.

Alte zeci de mii de euro ar fi primit funcţionarii pentru un bloc din zona Viilor. Pe lângă administratorul public şi arhitectul-şef de la sectorul cinci, bani negri ar mai fi primit şi şefi de la Poliţia Locală.

