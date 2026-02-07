Antena Meniu Search
Video Ceremonie spectaculoasă de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Momentele cheie

Seară de neuitat în Italia! Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă a adus o explozie de emoţie şi culoare! Mariah Carey, Laura Pausini şi Andrea Bocelli sunt doar câteva dintre numele mari care au încântat publicul cu interpretări excepționale​. Zeci de modele îmbrăcate în culorile steagului Italiei au adus un omagiu celebrului creator de modă Giorgio Armani.

de Redactia Observator

la 07.02.2026 , 09:37

Culori vibrante, focuri spectaculoase de artificii şi momente coregrafice de excepţie. Aşa a arătat aseară stadionul San Siro din Milano pentru mai bine de trei ore şi jumătate.

"Abia aşteptăm să vă vedem. Să vă încurajăm, să ne inspiraţi, să vă vedem curajul, puterea", spune Kirsty Coventry, preşedintele Comitetul internaţional olimpic.

Pentru prima dată în istoria competiţiei, flacăra a fost aprinsă simultan în două vase, la Milano şi Cortina. Ceremoniile, de asemenea, au avut loc în patru locaţii diferite.

Personalităţi de seamă au dus spectacolul la alt nivel. Prima care a dat tonul a fost Mariah Carey. Artista a emoţionat o întreagă lume cu interpretarea sa în limba italiană a celebrei piese  "Nel Blu, dipinto di Blu", cunoscută şi sub numele de "Volare".

A urmat apoi o prestaţie excepţională a Laurei Pausini, care a intonat imnul naţional al Italiei. Impresionant a fost şi modul în care organizatorii au prezentat steagul italian, prilejul perfect pentru un omagiu adus lui Giorgio Armani. Pe final, ceremonia a adus şi un mesaj puternic despre pace şi unitate între popoare, cu ajutorului celebrului Andrea Bocelli.

Au urmat apoi defilările. România a fost reprezentată de 29 de sportivi. Patinatoarea Julia Sauter a dus drapelul ţării noastre în faţa întregii lumi.

jocurile olimpice
