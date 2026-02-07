Două crime care au şocat ţara au un numitor comun: fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, milionarul omorât în timpul unui jaf. Anchetatorii cred că femeia de 40 de ani, psiholog şi antrenor în dezvoltare personală, şi-a ajutat cea mai bună prietenă să pună la cale un plan diabolic pentru a-şi ucide mama. I-ar fi procurat sedative şi ar fi învăţat-o cum să distrugă probele video. Povestea de film s-a încheiat cu reţinerea fostei partenere a milionarul din Sibiu, sub acuzaţia de complicitate la omor calificat.

Mascaţi: Sunteţi implicată în moartea doamnei notar? Sunteţi implicată în moartea lui Kreiner?

Doamna psiholog, există crima perfectă? Asta aţi crezut, oare?

Mascaţii au intrat în forţă în vila milionarului Adrian Kreiner, din Sibiu. Fosta lui logodnică este acuzată de procurori că şi-a ajutat cea mai bună prietenă să-şi omoare mama. Anchetatorii au răvăşit complet locuinţa în căutarea dovezilor.

Anchetatorii spun că iubita lui Kreiner i-a dat prietenei sale sfaturi extrem de detaliate despre cum poate comite crima perfectă. De la dozele de sedativ pe care să i le injecteze mamei sale, până la modul în care poate distruge cu bormaşina sistemul de supraveghere video al locuinţei.

"Astfel i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat.", spune Dan Simion, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Amiana Păștina i-ar fi cerut ajutorul prietenei sale, Adriana Viliginschi, văduva lui Kreiner pentru a-şi ucide mama, să pună mâna pe averea ei şi să se mute în Dubai. Ca să o ajute, Adriana Viliginschi a apelat la mama ei, medic de familie, pentru a-i prescrie sedative. Apoi, Amiana i-a cerut unei alte prietene, asistent medical la Cişnădie să-i procure şi să-i administreze victimei sedativele.

Reporter: În calitate de medic de familie, aţi prescris acea reţetă de sedative?

Corina Viliginschi, mama văduvei lui Adrian Kreiner: Dar eu nu îmi aduc aminte. Eu scriu reţete în fiecare zi. Eu nici personal nu o cunosc pe această individă. Am auzit de ea, se vehicula în cercul lor de cunoştinţe. Eu nici nu o cunosc pe persoana aia. Din auzite o ştiu.

Amiana Păștina şi-a sedat şi asfixiat propria mama în iunie 2024. A reuşit în câteva luni să vândă două case, două apartamente şi să se mute în Dubai. În decembrie 2025 s-a întors să vândă şi ultima casă, potul cel mare, pentru un milion de euro. A fost arestată de anchetatori. După gratii a ajuns atunci şi asistenta medicală de la Cisnădie. Acum, a fost reţinută şi Adriana Viliginschi, sub acuzaţia de complicitate la omor calificat.

"Suntem realmente şocaţi că un psiholog a avut astfel de impliări într-o faptă deosebit de gravă. Oricând avem o informaţie că cineva şi-ar putea face lui rău sau altei persoane suntem obligaţi să anunţăm organele abilitate şi poliţia.", precizează Mihai Copăcean, psiholog.

În noiembie 2023, Adriana Viliginschi a fost martor la crima care a şocat România. Ea se afla în casa partenereului ei, Adrian Kreiner, când trei indivizi mascaţi au intrat peste ei în căutare de bani. Milionarul a fost ucis în timpul jafului, în timp ce ea şi fiica vitregă s-au ascuns in alte camere şi au sunat pe rând la 112.

"A intrat cineva peste noi în casă. Am un cuţit în caz că intră şi peste mine." le-a spus femeia operatorilor.

"Fiica mea face un tratament în urma crimei care a fost acolo, în casă. Ea nici în ziua de astăzi nu şi-a revenit. Ce au găsit în ea? Criminalul perfect sau ce? Este absolut o imaginaţie bolnăvicioasă asta. Nu e capabilă nici să gândească aşa ceva.", adaugă Corina Viliginschi, mama suspectei.

În cazul ambelor crime din Sibiu, camerele de supraveghere au fost distruse de autori. La Kreiner s-a bănuit încă de la început că cei trei criminali au acţionat la pont. După crimă, Adriana Viliginschi a cerut daune morale în valoare de 25 de milioane de euro, însă judecătorii i-au oferit în noiembrie 150 de mii de euro şi cele 16 ceasuri furate, în valoare de 200 de mii de euro. Tot atunci s-a întâlnit prima dată şi cu asasinii fostului partener.

Adriana Viliginschi, fosta logodnică a lui Adrian Kreiner: Nu e reconfortant deloc.

Reporter: Aţi rememorat acele momente?

Adriana Viliginschi: Da. S-au împlinit doi ani şi resimt...

Creierul crimei de la Sibiu a fost prins în urmă cu doar 3 săptămâni. Cosmin Zuleam se ascundea în Bali. A fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Cristian Marian Minae a fost găsit la scurt timp după uciderea milionarului în Irlanda de Nord, la Belfast, în timp ce Laurenţiu Ghiţă a fost ridicat de poliţişti de pe un ferbiot, din Scoţia. Cei doi au primit detenţie pe viaţă.

