Într-o comună bistriţeană urmează să fie construit cel mai înalt pod suspendat din Europa. Vorbim despre o investiţie de 6 milioane de euro, care ar trebui să fie o punte pentru turismul local. Localnicii sunt extrem de încântaţi şi cred că asta ar putea să le aducă un ban în plus.

Viitorul pod suspendat, un proiect uriaş, cu o lungime de 620 de metri şi o înălţime de 200 de metri, ar putea pune comuna bistriţeană Parva pe harta turistică. Edilul localităţii vede acest proiect ca pe un colac de salvare pentru localnici şi o șansă extraordinară de a repune pe picioare economia din zonă.

"Zona noastră a fost o zonă minieră, a fost o zonă în care oamenii aveau de lucru, aveau bani, era o localitate prosperă. În momentul respectiv localitatea a intrat într-un blocaj, singura formă de resuscitare a blocajului găsit este să reînviem, dacă vreţi, deşi nu a fost niciodată componenta sa turistică despre care toată lumea vorbeşte în România", a declarat Ioan Strugari, primarul comunei Parva.

Impunătorul proiect costă nu mai puţin de 6 milioane de euro, iar lucrările ar putea fi demarate în curând.

Articolul continuă după reclamă

"Eu zic că putem începe în toamna asta după august, septembrie, iulie, august să începem lucrările şi undeva spre anul viitor eu mi-aş dori foarte mult să inaugurăm obiectivul. Am avut discuţii cu agenţii de turism din Bucureşti care sunt interesate să facă pachete", a mai spus Ioan Strugari.

Localnicii cred că podul suspendat le-ar putea schimba traiul.

"Probabil după ce se va face puntea, există pensiuni, probabil o să înflorească turismul în zonă", a spus un localnic.

"Ar veni oameni mulţi, ar veni turişti, ar veni din toate părţile. Ar aduce şi bani cu ei. Dacă s-ar putea şi bani", crede alt localnic.

Agențiile de turism sunt interesate deja de zonă, mai ales este un punct de acces către Parcul Național Munții Rodnei.

"Am rămas plăcut impresionat, deci am descoperit ceva minunat aici, în zona asta, o localitate superbă. Zona asta sunt sigur că va fi pe undeva în topul destinaţiilor din România", a declarat Dan Cârlova, reprezentant agenție de turism.

"În mod evident o investiţie de genul ăsta de a face turişti care ar însemna o sursă de venit pentru locuitori din mai multe puncte de vedere, şi dezvoltarea turismului, a pensiunilor în principal şi afluxul de oameni care vor fi în zonă", a precizat Nicu Scurtu, administrator pensiune.

Satul este unul cu o populație realtiv îmbătrânită, după ce majoritatea tinerilor au plecat în străinatate. Aici mai există doar cinci pensiuni, care nu sunt deschise permanent, iar anul trecut doar 1.000 de turiști le-au trecut pragul.

Raimond Petruţ Like

Întrebarea zilei Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii? O dată pe săptămână De trei ori pe săptămână În fiecare zi

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰