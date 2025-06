Sunt momentele impresionante pentru care pelerinii din ţară şi din străinătate s-au adunat la un loc înainte de Rusaliile catolice, în fața altarului instalat între munți, în inima Transilvaniei. Sute de mii de credincioși au ajuns aici, pe dealul Şumuleul Ciuc, la cea mai mare procesiune de acest fel din Europa Centrala și de Est. Pelerinajul are o tradiție de peste 450 ani. În acest moment este oficiată sfânta liturghie, iar catolicii au venit aici să se roage pentru sănătate și liniște sufletească.

La pelerinaj a ajuns şi preşedintele Ungariei

"În fiecare an vin aproape 500.000 de oameni. Anul acesta m-au impresionat foarte tare, că erau foarte mulţi. Totdeauna spunem că sunt mai mulţi decât în anii precedenţi", a declarat Sandor Asztrik, rectorul bisericii din Şumuleu Ciuc. Drumul credinţei e un traseu istovitor. Cei care dau dovadă de mai multă râvnă, fac pelerinajul, an de an, pe jos. Mulţi dintre credincioşi au venit până la Şumuleu din Ungaria. De altfel, în ţara vecină au fost puse la dispoziţie trenuri speciale.

Vezi și

La pelerinaj a ajuns şi preşedintele Ungariei, care a profitat de ocazie pentru a face fotografii alături de credincioşi. Ziua petrecută în soare i-a afectat, însă, pe mulţi dintre credincioşi. "144 de pelerini au solicitat ajutorul nostru. Cazurile cele mai frecvente au fost din cauza căldurii. Din nefericire a fost şi un stop cardiorespirator", a declarat Peter Szilard, SAJ Harghita. Evenimentul de la Şumuleu datează din secolul 16, când principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, a încercat să le impună catolicilor de aici confesiunea unitariană. În semn de protest, credincioşii au mers atunci în primul pelerinaj, pentru a demonstra că nu sunt dispuşi să renunţe la credinţă.

