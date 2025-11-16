Problema câinilor abandonați pe străzi este combătută cu ingeniozitate și costuri aproape inexistente. Se întâmplă la Suceava, unde reprezentanții Adăpostului Public pentru câinii fără stăpân au căutat o soluție care să-i ajute la capturarea maidanezilor - "cuștile capcană". O metodă sigură și care nu produce traume patrupedelor.

Sistemul de folosire este unul simplu. Cușca este amplasată, în interior are momeală - hrană, iar după ce câinele intră, ușa se închide automat. Costul unor asemenea cuști este minim și asta pentru că sunt confecționate la adăpost, din materialele aflate la îndemână.

Cuştile sunt igienizate şi camuflate după fiecare captură

"Noi cuşca o spălăm după fiecare captură, ca să nu rămână urme şi o capitonăm cu verdeaţă, iarbă, pământ, paie. Ca să mascăm urmele la captura care a fost înainte", a explicat Ionel Bodale, angajat la primăria Suceava.

"Odată prins cu cuşca capcană, câinele este netraumatizat, metoda este foarte blândă", mai spune Alina Gavriloaie, administrator adăpost public Suceava.

Metoda este deocamdată în faza de experiment, însă deja dă semne că este eficientă.

"Cuştile capcană, am studiat, sunt folosite în mai multe ţări şi pentru aceşti câini greu de capturat. Ea lucrează 24 din 24 de ore", a transmis Ionel Bodale.

Sistemul este încă în testare, dar rezultatele sunt promiţătoare

"Cred că e mai bine aşa, îi cam agresează hingherii când îi prind, cum îi ia mi se pare puţin cam violenţi cu ei", a mărturisit o femeie din Suceava.

"Mi se pare o idee bună, uşor şi pentru cei care trebuie să îi strângă şi pentru câine", a adăugat altă persoană.

După capturare, continuă munca la adăpost.

"Căţeii nu pleacă de aici nesterilizaţi, fără un test de analize, vaccinaţi, deparazitaţi extern-intern", a declarat Alexandra Pavel, medic veterinar.

"Scopul nostru este de a strânge câini de pe stradă, de a le oferi un loc sigur în adăpost şi de a continua drumul către o casă finală", a subliniat administratora adăpostului public din Suceava.

Abandonul, principala cauză a creşterii haitelelor din oraş

Autorităţile locale trag şi ele un semnal de alarmă privind creșterea numărului de câini fără stăpâni pe străzile orașului, în ultimele luni.

"Principala problemă cu care ne confruntăm este abandonul de câini pe străzile Sucevei. Anul acesta avem aproape 700 de câini capturaţi de pe străzi, cu un record de 90 de căţei în luna octombrie", a precizat Dan Cuşnir, viceprimar Suceava,

"Din punctul meu de vedere este ok ca metodă, chiar dacă sunt milos de felul meu, e plină Suceava de câini. Haite, mai ales seara, haite întregi de câini printre toate blocurile", a avertizat un localnic.

Pentru a preveni abandonul câinilor pe străzi, primăria subvenționează sterilizări gratuite.

