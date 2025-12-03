Se adânceşte criza apei din Prahova. Ministrul Sănătăţii a instituit celulă de urgenţă, după ce cinci spitale din judeţ au rămas fără apă. În paralel, cinci spitale din Bucureşti au fost incluse în planul de urgență și vor avea paturi rezervate pentru pacienții care ar putea fi transferați la nevoie. Şase zile au trecut de când peste 100 de mii de oameni stau la cozi uriaşe pentru a primi sticle din rezerva de stat. Mai mult, stau şi în frig, pentru că centralele au intrat în avarie.

"Am un bărbat muşcat de câine de ieri şi nu ne primeşte la pansament. Până luni face infecţie la picior", a spus o doamnă.

Este doar unul dintre cazurile medicale care nu pot fi tratate la Câmpina după ce ambele spitale din municipiu au sistat internările din cauza lipsei de apă.

"Avem probleme cu asigurarea materialelor sterile şi a intrumentarului. Putem asigura activităţile medicale, cu această limitare a cazurilor chirurgicale", a afirmat Marius Niculescu, manager Spitalul Municipal Câmpina.

În total, cinci spitale din judeţ sunt afectate de situaţia fără precedent. Ministrul Sănătăţii a instituit celulă de urgenţă, iar cinci spitale din Bucureşti sunt pregătite să preia pacienţii din judeţul Prahova în caz de nevoie. O altă problemă este controlul infecţiilor nosocomiale.

"Vom suplimenta cu 1.640 de peturi la 2 litri pe zi, până luni inclusiv. Se vor prelua probe microbiologice zilnic", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Ministrul a precizat că situaţia este una de alertă din punctul de vedere al sănătăţii publice, însă nu reprezintă o situaţie de urgenţă medicală. Între timp, locuitorii din Câmpina continuă să stea la cozi interminabile pentru apă.

"Apa de aici este din rezerva naţională de stat, mai excat din cei 50 de mii de litri trimişi de Guvern aici în Câmpina. Oamenii pot lua câte 2 sticle de apă, iar autorităţile o distribuie în mai multe zone din oraş pentru a ajunge pentru toţi cei 30 de mii de locuitori", a transmis Denisa Dicu, reporter Observator.

"Este greu pentru că cererea este din ce in ce mai mare, oamenii au intrat într-o oarecare debandadă", a declarat Irina Mihaela Nistor, primarul Câmpinei.

În cârje, această bătrănă se chinuie să ajungă la rezervele de apă de la biserică. A stat o oră şi jumătate la coadă la container, dar fără succes.

"Am vrut să iau iau în bidoane, am stat la rând şi nu am prins. S-a mai întâmplat, dar ca asta nu. Şi iarna şi bolnavă, asta e viaţa", a spus o doamnă.

Criza apei i-a lăsat pe oameni şi fără căldură, după ce presiunea în conducte a scăzut.

