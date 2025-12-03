Până la deblocarea crizei din Prahova şi Dâmboviţa, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a decis să suplimenteze şi să scoată din nou apă potabilă din rezervele de stat. Alimentarea cu apă potabilă urmează să fie reluată de luni, după finalizarea etapelor tehnice de tratare.

Curtea unui liceu din Câmpina s-a transformat într-un punct de distribuție pentru apă.

"Apa pe care o vedeți aici este din rezervele de stat. În urma ședinței de ieri seară de la Prefectura Prahova, s-a suplimentat apa din rezervele de stat și, practic, în Prahova, în toate localitățile afectate, vor ajunge peste o mie de litri din rezerva de stat a Guvernului pentru a asigura apa pentru oamenii din localitățile afectate. După cum puteți observa, oamenii stau la coadă, semnează pentru fiecare sticlă de apă pe care o primesc aici și coada este destul de lungă până la ieșirea din liceu", a transmis Denisa Dicu, reporter Observator.

Oamenii sunt revoltați pentru că, pe lângă faptul că au rămas fără apă în plină iarnă, unii dintre ei au rămas și fără căldură pentru că utilizează centrale care au nevoie de apă pentru a funcționa. Tocmai de aceea, primăria le oferă acestora asistență, iar cei care au astfel de probleme pot solicita sprijinul autorităților locale. Între timp, primăria a cerut marilor retaileri din Câmpina să ajute oamenii cu apă potabilă din magazine, cu distribuirea apei în mod gratuit. Până în acest moment, primăria nu a concretizat și nu are nicio promisiune cu niciun mare magazin care desfășoară activități economice.

Articolul continuă după reclamă

Acest greu pe care îl duc în acest moment oamenii va mai dura cel puțin până luni, pentru că de ieri apa a fost dată din baraj și a fost trimisă pentru decontaminare iar aceasta va mai rămâne la tratat până vineri cel puțin iar rețeaua are nevoie de încă două zile pentru a fi încărcată iar astfel termenul pentru care se așteaptă apa în robinet este cel de luni.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰