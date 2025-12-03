Criza apei din Prahova loveşte acum în toată ţara. România a rămas fără 10% din producţia de energie după ce Termocentrala Brazi a fost închisă din cauza lipsei de apă. Fără ea, sistemul energetic intră acum în alertă, pentru că asta se traduce în importuri şi preţuri mai mari.

Este şi motivul pentru Comandamentul Energetic Naţional a fost convocat de urgenţă ieri şi astăzi pentru găsirea unor soluţii. Între timp, oamenii din cele 13 localităţi alimentate din lacul Paltinu rămân şi zilele următoare fără apă la robinet. În cel mai optimist scenariu, alimentarea ar fi reluată pe 8 decembrie.

Centrala Brazi a fost oprită din cauza crizei apei din Prahova. Astăzi are loc un comandament energetic în care autoritățile discută problema. Probabil la începutul săptămânii viitoare centrala de la Brazi va fi repornită, deși, inițial, Ministerul Energiei spunea că va fi închisă doar o zi.

De astăzi, funcționează centrala de la Paroșeni, încă un grup al Complexului Energetic Oltenia, care ar urma să dea în sistem cel puțin 300 de megawați. Însă faptul că a fost oprită centrala de la Brazi înseamnă, automat, importuri mai mari de electricitate, iar prețurile la care importăm nu sunt deloc mici. Prețul energiei electrice cu livrare în această după-amiază a sărit pragul de 350 de euro pe megawatt-oră pe piața de la București. Preţuri mari la electricitate, prețuri mari cu care se importă energia electrică. Acum rămâne de văzut în cât timp se va găsi o soluție, în așa fel încât să fie repornită centrala de la Brazi, cea care acoperă undeva la 10% din consumul de electricitate al țării.

Articolul continuă după reclamă

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰