Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Criza apei din Prahova tulbură piața de energie. Curentul s-a scumpit după oprirea centralei Brazi

Criza apei din Prahova loveşte acum în toată ţara. România a rămas fără 10% din producţia de energie după ce Termocentrala Brazi a fost închisă din cauza lipsei de apă. Fără ea, sistemul energetic intră acum în alertă, pentru că asta se traduce în importuri şi preţuri mai mari.

de Mădălina Chiţac

la 03.12.2025 , 14:13

Este şi motivul pentru Comandamentul Energetic Naţional a fost convocat de urgenţă ieri şi astăzi pentru găsirea unor soluţii. Între timp, oamenii din cele 13 localităţi alimentate din lacul Paltinu rămân şi zilele următoare fără apă la robinet. În cel mai optimist scenariu, alimentarea ar fi reluată pe 8 decembrie.

Centrala Brazi a fost oprită din cauza crizei apei din Prahova. Astăzi are loc un comandament energetic în care autoritățile discută problema. Probabil la începutul săptămânii viitoare centrala de la Brazi va fi repornită, deși, inițial, Ministerul Energiei spunea că va fi închisă doar o zi.

De astăzi, funcționează centrala de la Paroșeni, încă un grup al Complexului Energetic Oltenia, care ar urma să dea în sistem cel puțin 300 de megawați. Însă faptul că a fost oprită centrala de la Brazi înseamnă, automat, importuri mai mari de electricitate, iar prețurile la care importăm nu sunt deloc mici. Prețul energiei electrice cu livrare în această după-amiază a sărit pragul de 350 de euro pe megawatt-oră pe piața de la București. Preţuri mari la electricitate, prețuri mari cu care se importă energia electrică. Acum rămâne de văzut în cât timp se va găsi o soluție, în așa fel încât să fie repornită centrala de la Brazi, cea care acoperă undeva la 10% din consumul de electricitate al țării.

Articolul continuă după reclamă
Mădălina Chiţac
Mădălina Chiţac Like

Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva.

criza apa prahova ministerul energiei apele romane centrala electrica
Înapoi la Homepage
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului?
Observator » Evenimente » Criza apei din Prahova tulbură piața de energie. Curentul s-a scumpit după oprirea centralei Brazi