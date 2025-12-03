Prahova și Dâmbovița, alimentate cu apă din rezervele de stat. Decizia CNSU, după criza prelungită

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis, marți, să trimită ajutor umanitar de urgență sub formă de apă potabilă din Rezervele de stat pentru 12 localități din Prahova și una din Dâmbovița, grav afectate de criza apei, informează Agerpres.

''Hotărârea a fost emisă în contextul situației generate de scăderea nivelului apei din acumularea Paltinu cauzată de lucrările hidrotehnice programate la baraj, coroborată cu creșterea turbidității și a volumului de aluviuni determinate de fenomenele hidrologice asociate Codului Portocaliu, elemente ce au afectat calitatea apei brute și au impus întreruperea alimentării cu apă potabilă în 12 localități din județul Prahova și o localitate din județul Dâmbovița, afectând condițiile de trai ale populației'', informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Transportul apei va fi realizat de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu sprijinul IGSU, iar distribuirea către populație va fi efectuată de autoritățile publice locale, cu sprijinul structurilor pentru situații de urgență din cele două județe.

Măsurile adoptate urmăresc asigurarea continuității sprijinului pentru populația afectată și gestionarea eficientă a situației create până la restabilirea, în condiții de siguranță, a alimentării cu apă potabilă.

''Începând cu data de 30 noiembrie, în urma Hotărârii nr. 32 a CNSU, a început distribuirea primelor cantități de apă potabilă către localitățile afectate, iar inspectoratele pentru situații de urgență au mobilizat autospeciale pentru sprijinirea unităților sanitare și a comunităților care se confruntă cu lipsa apei'', arată sursa citată.

