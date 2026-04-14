Incident grav în judeţul Ilfov! Un tânăr de 19 ani a înjunghiat un cetăţean străin în urma unui conflict. După atac, suspectul s-a făcut nevăzut.

Agresorul de 19 ani a fost prins la scurt timp după atac și dus direct la audieri. După ce a dat explicații în fața anchetatorilor, a fost reținut pentru 24 de ore.

În urma unui conflict spontan, izbucnit într-un cartier rezidențial din comuna Chiajna, băiatul de 19 ani și-a lovit rivalul de 20 de ani cu un cuțit în zona femurului. Victima este un cetățean străin și a primit îngrijiri medicale de la echipajele ajunse la fața locului, iar apoi a fost transportat de urgență la spital.

Agresorul și-a petrecut noaptea după gratii, iar astăzi urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

