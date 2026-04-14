Un tânăr de 20 de ani, cetățean congolez, a fost înjunghiat, luni seară, în Chiajna, județul Ilfov, în urma unui conflict pornit de la o datorie. Agresorul, un român de 19 ani, a fost prins la scurt timp de polițiști. Momentul în care victima reușește să scape a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Conflictul a avut loc luni seară, când poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Chitila au fost sesizaţi prin apel la 112 că, în comuna Chiajna, o persoană ar fi fost agresată cu un cuţit.

Oamenii legii au stabilit că, pe fondul unui conflict, un tânăr de 19 ani l-a înjunghiat pe un alt tânăr, de 20 de ani, în zona piciorului.

Potrivit surselor Observator, victima este Kapend Kaleji, cetățean din Congo, iar agresorul este Macieira Canhao Marco Daniel, un tânăr român născut în Slatina. Cei doi se cunoșteau, iar scandalul ar fi pornit de la o datorie.

Articolul continuă după reclamă

După atac, agresorul a abandonat cuțitul la locul faptei și a fugit, ascunzându-se la un prieten. Momentul în care victima reușește să se îndepărteze de agresor a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Polițiștii au reușit să îl găsească pe suspect în aproximativ 50 de minute.

Tânărul rănit a fost preluat de echipajele medicale și transportat la Spitalul Universitar din București pentru îngrijiri medicale.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta nu a dorit să dea declarații în fața anchetatorilor, iar astăzi urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰