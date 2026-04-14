Video Momentul în care congolezul înjunghiat de un român în Chiajna reuşeşte să scape. Cei doi se cunoşteau

Un tânăr de 20 de ani, cetățean congolez, a fost înjunghiat, luni seară, în Chiajna, județul Ilfov, în urma unui conflict pornit de la o datorie. Agresorul, un român de 19 ani, a fost prins la scurt timp de polițiști. Momentul în care victima reușește să scape a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

de Redactia Observator

la 14.04.2026 , 12:26

Conflictul a avut loc luni seară, când poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Chitila au fost sesizaţi prin apel la 112 că, în comuna Chiajna, o persoană ar fi fost agresată cu un cuţit.

Oamenii legii au stabilit că, pe fondul unui conflict, un tânăr de 19 ani l-a înjunghiat pe un alt tânăr, de 20 de ani, în zona piciorului.

Potrivit surselor Observator, victima este Kapend Kaleji, cetățean din Congo, iar agresorul este Macieira Canhao Marco Daniel, un tânăr român născut în Slatina. Cei doi se cunoșteau, iar scandalul ar fi pornit de la o datorie.

După atac, agresorul a abandonat cuțitul la locul faptei și a fugit, ascunzându-se la un prieten. Momentul în care victima reușește să se îndepărteze de agresor a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Polițiștii au reușit să îl găsească pe suspect în aproximativ 50 de minute.

Tânărul rănit a fost preluat de echipajele medicale și transportat la Spitalul Universitar din București pentru îngrijiri medicale.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta nu a dorit să dea declarații în fața anchetatorilor, iar astăzi urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

