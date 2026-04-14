Incident şocant, lângă Bucureşti. Un tânăr din Congo a fost înjunghiat şi lăsat într-o baltă de sânge de un individ de 19 ani. Conflictul ar fi pornit după ce atacatorul i-a furat tânărului african telefonul, susţine familia. Poliţia, în schimb, vorbeşte de o datorie de o sută de lei între cei doi băieţi. Agresorul, care a încercat să scape cu fuga, a fost prins de poliţilşti şi va petrece următoarele 30 de zile după gratii. Victima este acum în stare gravă la spital, după ce lovitura de cuţit i-a secţionat artera femurală.

Atacul a avut loc aseară, într-o parcare din localitatea Chiajna. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care congolezul de 20 de ani aleargă şchipătând printre maşini. Tocmai fusese înjunghiat în picior. Atacatorul, un individ de 19 ani, scapă de cuţit şi se îndepărtează în grabă.

"L-am găsit pe fratele meu într-o baltă de sânge. Până să vină ambulanţa a durat vreo 25 de minute, el deja a pierdut foarte extrem de mult sânge", a declarat Claudia Kapend, sora victimei.

"Când el era întins pe jos am ajuns eu aici. Era conștient și zicea ca îl doare. Avem cunoștințe comune, e un băiat cuminte și respectuos", a povestit un martor.

Articolul continuă după reclamă

Victima a ajuns la spital în stare gravă. A fost la un pas să îşi piardă viaţa, după ce cuţitul i-a atins artera femurală. Între timp, în cartier, începea vânătoarea agresorului.

Individul a fugit după atac în încercarea de a se ascunde de poliţişti. A fost găsit o oră mai târziu, lângă un magazin, la nici 500 de metri de locul în care s-a petrecut înjunghierea.

Agresorul a fost arestat preventiv şi va petrece următoarele 30 de zile după gratii. Individul este vecin de cartier cu congolezul care s-a stabilit împreună cu familia în România, cu 15 ani în urmă. Cei doi tineri se împrieteniseră, dar relaţia s-a stricat zilele trecute.

"De patru zile i-au luat telefonul. Am sunat la poliţie, s-au dus la poliţie. L-au luat şi pe el, şi pe fratele meu la poliţie. Şi nimeni nu a făcut nimic. Nu ne ia nimeni în serios, pentru că suntem oameni de culoare", a mai spus sora victimei.

Luni seară congolezul a fost chemat de agresor să-i dea telefonul înapoi.

"Când i-au zis: vino în două ore să-ţi iei telefonul, ei deja au premeditat această faptă", crede sora victimei.

La poliţie, în schimb, a ajuns o altă variantă: o datorie de 100 de lei pe care tânărul african ar fi avut-o la agresor.

Atacatorul este cunoscut în cartier pentru numeroasele scandaluri. Dacă va fi găsit vinovat, poate petrece următorii trei ani în închisoare

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰