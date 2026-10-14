CFR caută artişti care să refacă pictura murală de la linia 14 din Gara de Nord

Compania CFR SA caută artiști pentru refacerea picturii murale de la linia 14 din Gara de Nord București. Participarea la concurs este voluntară și neremunerată, iar termenul-limită pentru înscriere este 13 noiembrie 2026.

CFR caută creatori care să refacă pictura murală de la linia 14 din Gara de Nord - Sursa: Profimedia

Proiectul are ca temă "Istoria căilor ferate române, în Gara de Nord" și urmărește reinterpretarea a peste 150 de ani de istorie feroviară printr-o lucrare de artă publică.

Termenul-limită pentru înscriere este 13 noiembrie 2026

"Mii de călători trec zilnic prin Gara de Nord din București. Ce-ai spune dacă următoarea lucrare pe care o vor admira ar fi chiar a ta?", este întrebarea adresată de CFR pentru cei care ar putea fi interesați de acest proiect.

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Artiștii pot propune proiecte de graffiti, street art, pictură murală sau ilustrație, individual ori în echipă.

Potrivit CFR.SA, apelul se adresează artiștilor vizuali, creatorilor de graffiti, studenților la arte și colectivelor artistice. Selecția va ține cont de originalitatea propunerii, calitatea conceptului și respectarea reperelor istorice.

Compania precizează că nu vor fi acordate onorarii, premii în bani sau alte recompense financiare. Artiștii selectați vor contribui voluntar la realizarea lucrării, în baza unui acord de colaborare. CFR va pune la dispoziție suprafața aprobată, va facilita accesul și va susține promovarea proiectului, în timp ce atragerea unor parteneri pentru materialele necesare este avută în vedere.

Anunţul postat pe Facebook de CFR