Ciclonul Barbara mătură sud-estul României. Sfaturile autorităţilor: "Staţi în casă, închideţi ferestrele"

Specialiștii ANM au extins avertizările de cod roșu pentru ploi torențiale și abundente, care vor afecta sud-estul ţării. Autoritățile recomandă amânarea activităților în aer liber, închiderea ferestrelor și fixarea obiectelor din exterior pentru a preveni accidentele.

Este indicat să se evite zonele cu copaci, stâlpi sau panouri publicitare și să se curețe șanțurile și rigolele pentru scurgerea normală a apei. De asemenea, în cazul cursurilor de apă în creștere, oamenii sunt sfătuiți să nu încerce traversarea acestora și să nu se apropie de maluri.

Vremea severă afectează și animalele. Specialiștii recomandă eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, relocarea animalelor de fermă în zone mai înalte și pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie, care să includă hrană, apă, medicamente și acte de identificare. În cazuri extreme, dacă evacuarea nu este posibilă, eliberarea animalelor poate fi singura lor șansă la viață.

Orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic 112, iar informații suplimentare despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență sunt disponibile pe fiipregatit.ro sau în aplicația mobilă DSU. Actualizările meteorologice pot fi urmărite pe site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie.

Articolul continuă după reclamă

Recomandările IGSU

Specialiștii ANM au anunțat extinderea avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu pentru ploi torențiale și abundente, ce vor afecta o arie extinsă a țarii. Vizate sunt regiuni din Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei, precum și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

Respectați recomandările noastre!

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

De asemenea, în astfel de momente cu precipitații intense, inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore. Pentru a proteja viața necuvântătoarelor, este esențial să respectăm următoarele măsuri:

Eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, pentru a le oferi o șansă de salvare;

Identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate și adăpostite temporar, în siguranță;

Pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie, care să conțină hrană, apă, medicamente și acte de identificare;

În cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberați animalele! Este singura lor șansă la viață!

Reamintim că orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență. Consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie pentru mai multe informații.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰