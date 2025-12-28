Antena Meniu Search
Video Cina comunitară, bucuria Crăciunului la Bistrița. Localnicii și turiștii au sărbătorit ca o mare familie

 A fost o seară memorabilă în Bistriţa. Centrul orașului s-a umplut de oameni veniți să retrăiască sărbătorile de altădată. Aceştia au uitat de frig şi au pregătit o cină festivă, alături de cei dragi, dar și de turiştii fascinaţi. Înconjuraţi de prieteni, bucate şi băuturi tradiţionale, dar şi multe poveşti, cu toţii au avut parte de o cină de neuitat. 

de Raimond Petruţ

la 28.12.2025 , 12:26

Zeci de mese unite şi pe care au fost aşezate bunătăţuri alese i-au strâns laolaltă nu doar pe bistriţeni, ci şi pe turiştii dornici să se alăture, măcar pentru o seară, comunităţii.

"Mă bucur că şi astăzi sunt aproximativ 200 de persoane la cina comunitară pe care am organizat-o", a declarat Gabriel Lazany, primarul Bistriţei.

"Foarte fain şi ideea de a sărbători cu multe familii împreună. Nu te cunoşti, dar faci o relaţie frumoasă între oameni", a spus un domn.

Fiecare şi-a pus pe masă ce a avut mai bun, de la platouri cu semipreparate, până la prăjituri sau cozonaci. Şi cum e totuşi final de decembrie, iar afară e frig de "crapă pietrele", vinul sau ţuica fiartă au fost arma perfectă împotriva temperaturilor scăzute.

"Mă bucur că putem, alături de comunitatea bistriţiană, să ne întâlnim, să ciocnim un pahar de vin şi să ne bucurăm de sărbătorile de iarnă", a conchis primarul Bistriţei.

Evenimentul a ajuns la a treia ediţie şi a devenit o tradiţie pentru comunitatea bistriţeană.

