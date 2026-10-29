Cinci linii de tramvai vor circula pe rute modificate, timp de 4 zile. Linia 47 va fi suspendată

Cinci linii de tramvai vor avea traseele modificate începând de joi, iar linia 47 va fi suspendată, timp de patru zile, pe durata lucrărilor efectuate în intersecția Calea Rahovei cu Șoseaua Progresului, a transmis, miercuri, într-un comunicat de presă, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI).

În perioada 29 octombrie - 1 noiembrie, în locul mijloacelor de transport public vizate de modificarea traseelor, respectiv suspendarea acestora, vor fi înființate liniile navetă 610 și 632.

Potrivit sursei citate, linia de tramvai 47 va fi suspendată, în timp ce tramvaiele 1,10, 23, 25 și 32 vor circula pe trasee modificate.

Astfel, linia 1 va avea ca traseu dus: 'Romprim', Șos. Olteniței, Calea Văcărești, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Str. Progresului, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, 'Ghencea' (peronul exterior al liniei 41). Pe secțiunea de întoarcere, tramvaiul va circula după cum urmează: 'Ghencea', Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, Str. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Pasajul Basarab, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Calea Văcărești, Șos. Olteniței, 'Romprim'.

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În același timp, linia 10 va circula pe ruta 'Romprim', Șos. Olteniței, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Constantin Istrati, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, 'Piața Unirii' - la dus, respectiv 'Piața Unirii', Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Str. Constantin Istrati, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, 'Romprim' - la retur.

De asemenea, tramvaiele liniei 23 vor avea ca traseu, 'Piața Vitan', Calea Vitan, Calea Dudești, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie, 'Faur', iar la întoarcere 'Faur', Bd. 1 Decembrie, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Calea Dudești, Calea Vitan, 'Piața Vitan'.

Conform noului orar provizoriu de circulație, la dus, linia 25 va avea ca rută 'Depoul Alexandria', Șos. Alexandriei, Calea Rahovei, Str. Progresului, Bd. Timișoara, Str. Valea Cascadelor, Str. Preciziei, 'Depoul Militari', iar la întoarcere va pleca pe traseul 'Depoul Militari', Str. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timișoara, Str. Progresului, Calea Rahovei, Șos. Alexandriei, 'Depoul Alexandria'.

Pentru linia 32, traseul la dus va fi 'Depoul Alexandria', Șos. Alexandriei, Calea Rahovei, Str. Progresului, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, 'Ghencea' (peronul liniei 47), iar la întoarcere 'Ghencea', Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, Str. Progresului, Calea Rahovei, Șos. Alexandriei, 'Depoul Alexandria'.

Linia navetă 610 va circula, la dus, pe traseul 'Șura Mare', Șos. Giurgiului, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Doctor Constantin Istrati, Str. Progresului, Calea 13 Septembrie, stația 'Șoseaua Progresului'iar la întoarcere pe 'Șoseaua Progresului', Calea 13 Septembrie, Bd. Tudor Vladimirescu, Str. Odoarei, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, 'Șura Mare'.

Totodată, linia 632 va circula pe ruta 'Piața Sf. Vineri', Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, rond Piața Unirii, Str. Bibescu Vodă, Bd. Regina Maria, Bd. George Coșbuc, Calea Rahovei, Str.Odoarei, Str. Năsăud, Str. Progresului, Calea Rahovei, 'Șoseaua Progresului' - pe ruta de dus, respectiv pe 'Șoseaua Progresului', Calea Rahovei, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, rond Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, 'Piața Sfânta Vineri' - pe ruta de întoarcere.