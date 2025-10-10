Cinci maşini şi un TIR, implicate într-un accident pe A1. Două persoane sunt rănite, traficul e blocat

Cinci mașini și un TIR au fost implicate într-un accident rutier, vineri, pe Autostrada București - Pitești, în zona localității Palanca, județul Giurgiu. Două persoane sunt rănite, iar traficul este blocat.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, în urma unui accident între cinci autoturisme și un ansamblu rutier, circulația este oprită pe Autostrada A1, pe sensul București – Pitești, la kilometrul 39+800 metri, în zona localității Palanca, județul Giurgiu.

Două persoane sunt asistate medical la locul accidentului, urmând să se determine dacă se impune transportul la spital.

