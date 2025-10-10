Antena Meniu Search
Cinci maşini şi un TIR, implicate într-un accident pe A1. Două persoane sunt rănite, traficul e blocat

Cinci mașini și un TIR au fost implicate într-un accident rutier, vineri, pe Autostrada București - Pitești, în zona localității Palanca, județul Giurgiu. Două persoane sunt rănite, iar traficul este blocat.

de Redactia Observator

la 10.10.2025 , 16:29
Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, în urma unui accident între cinci autoturisme și un ansamblu rutier, circulația este oprită pe Autostrada A1, pe sensul București – Pitești, la kilometrul 39+800 metri, în zona localității Palanca, județul Giurgiu.

Două persoane sunt asistate medical la locul accidentului, urmând să se determine dacă se impune transportul la spital.

Redactia Observator
