Video Cum au reuşit hoţii să fure un seif plin cu bani dintr-o primărie din Galaţi: Cu siguranţă sunt profesionişti

Banii strânși de la oameni pentru taxe și impozite s-au evaporat peste noapte, într-o comună din Galați. Nu la buget, ci direct în buzunarele hoților. Tâlharii au intrat nestingheriți, au răscolit birourile și au plecat cu aproape o sută de mii de lei. Au știut exact ce caută și, mai ales, cum să nu fie deranjați: au tăiat curentul, au distrus camerele de supraveghere și au șters urmele, ca niște profesionişti.

de Adrian Obreja

la 26.03.2026 , 21:39

Hoții au intrat pe ascuns, prin spatele clădirii, după ce s-au asigurat că nimeni nu îi vede. Au acționat rapid, cu ţintă fixă - seiful cu banii din taxe și impozite.

Suspecţii au venit prin curtea bisericii, au sărit gardul la primărie şi primul lucru pe care l-au făcut a fost să taie cablul de la camerele de supraveghere, după care au intrat la seif. Tot în această zonă i-au adus şi câinele de urmă pe criminalişti, care fac cercetări la faţa locului.

Indivizii au tăiat seiful din perete, l-au tras pe hol, l-au deschis și au pus în genți 90 de mii de lei. Înainte să plece au turnat o soluţie pe podeaua din primărie care să îşi şteargă urmele. Edilul a fost cel care a descoperit jaful.

"La 06.30, când am deschis sediul primăriei şi am încercat să dezactivez sistemul de alarmă, am găsit totul tăiat, rupt, devastat pe jos. Cu siguranţă-s profesionişti", a declarat Maricel Gheoca, primarul comunei Iveşti.

"La pont, bineînţeles, dacă acum se acumulează sume mai mari de bani, luna asta, cu reducerea asta de taxe. Era coadă în fiecare zi la biroul taxe şi impozite şi cred că s-au gândit", a spus o localnică.

Hoţii au dezactivat şi camerele de supraveghere, aşa că ancheta e încurcată.

"Cercetările au fost preluate de poliţiştii serviciului de investigaţii criminale, fiind întocmit, în cauză, un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat", a declarat Oana Munteanu Hahui, purtător de cuvânt al IPJ Galaţi.

Dacă vor fi prinşi, indivizii riscă până la şapte ani de închisoare.

