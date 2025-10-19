Teama de explozii a ajuns şi la Galaţi. Pe o stradă din oraş, asfaltul s-a surpat, dar locuitorii sunt îngrijoraţi. Zona afectată este situată în apropierea unei conducte de gaze. Autoritățile au împrejmuit locul cu o bandă şi-au plecat. Oamenii din zonă sunt speriaţi şi cred că măsura nu poate să prevină un incident grav.

Zona afectată se află pe strada Muzicii, din Galați. Totul a pornit de la o mică surpare, apărută în urmă cu câteva luni, dar care s-a extins în urma ploilor de săptămâna trecută. Pericolul și mai mare provine de la țeava de gaze, care se află la aproximativ un metru adâncime și care acum a rămas suspendată, iar oamenii din zonă se tem că această surpare s-ar putea extinde și ar putea rupe țeava de gaze.

Zilnic, locatarii ies să vadă dacă nu cumva s-a mai extins surparea și dacă există un pericol real. Au sunat ieri la Distrigaz, iar o echipă a venit aici şi a delimitat zona. În schimb, gazul nu a fost sistat, casele sunt în continuare branșate, motiv pentru care oamenii se tem și mai mult.

Este a treia situație de acest gen în Galați, după ce ieri aceiași ingineri de la Distrigaz au oprit furnizarea gazului în alte două blocuri din cartiere diferite, pentru că pe scările respective mirosea foarte puternic a gaze și oamenii s-au temut să nu se producăo explozie similară cu cea din București.

