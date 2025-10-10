Dezastru evitat la mustaţă. Un bărbat a inundat cu benzină o staţie de alimentare şi a vrut să o arunce în aer, la Timişoara. În panica instaurată, un agent de pază şi-a păstrat sângele rece. L-a imobilizat chiar înainte să scapere bricheta. Când l-au ridicat, poliţiştii l-au recunoscut: un individ violent, cu un lung cazier.

Supărat pe viaţă şi decis să facă rău, piromanul a oprit într-o benzinărie din Timişoara la trei dimineaţa. A deschis portiera din spate a maşinii ca să nu se vadă ce face şi în loc să pună benzină în rezervor, a turnat pe jos şi pe el.

"A intrat cu scârţâit de roţi, a venit cu o viteză destul de mare. Mi-a atras atenţia. Şi atunci am devenit mult mai vigilent", spune Adrian Mageri, agent de intervenţie.

"Băut, bărbatul a venit cu acea maşină hotărât să arunce în aer benzinăria. Martorii spun că totul s-a întâmplat în câteva clipe şi s-au temut de o explozie. Intervenţia agentului de securitate a fost esenţială şi a oprit la timp o tragedie", a transmis reporterul Observator Iulia Pop.

Zece litri de combustibil a apucat să arunce pe maşină, pe asfalt şi pe haine până când angajaţii benzinăriei au oprit pompa de la distanţă. Un tânăr a venit în faţa piromanului, pentru a-i distrage atenţia, iar un agent de intervenţie s-a furişat prin spatele individului.

"I-am făcut semn să tacă, m-am apropiat. L-am imobilizat şi am aşteptat până la sosirea organelor de poliţie. A fost vorba de o secundă în care putea să fie dezastru", a declarat Adrian Mageri, agent de intervenţie.

Bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost dus la Poliţie, unde a spus că ajunsese la disperare pentru că nu avea bani. Poliţiştii l-au reţinut 24 de ore. Îl acuză de tentativă de distrugere, conducere sub influenţa alcoolului şi fără permis. Agenţii îl cunoşteau. A fost condamnat pentru port ilegal de armă.

Agentul de pază care l-a împiedicat să dea foc benzinăriei are 10 ani de experienţă şi va fi premiat de firma lui pentru intervenţia salvatoare.

Iulia Pop

