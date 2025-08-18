Un marinar s-a pus pe treabă în locul autorităţilor şi curăţă Capitala pe cont propriu. Înarmat cu cârpe şi solvenţi, Iulian Carp ia la rând indicatoarele rutiere vopsite sau acoperite cu stickere şi le face ca noi. Gestul său a devenit viral. Mii de oameni apreciază inițiativa. În acest timp, autorităţile locale preferă să schimbe indicatoarele vandalizate în loc să le cureţe.

Iulian Carp are 32 de ani şi este comandant de navă pe Rin. Pleacă din ţară odată la 4 săptămâni, dar când e acasă şi a găsit un hobby mai puţin obişnuit. Curăţă pe cont propriu indicatoarele și marcajele rutiere din București.

"Am zis că ar fi cazul să fac ceva, pentru că sesizări tot faci, dar rareori se rezolvă ceva", spune Iulian Carp, căpitan fluvial.

După intervenţia lui Iulian indicatorul este ca nou. Dispar stickere, vopsea, inscripţii. Iniţiativa lui se numeşte "oraş curat" şi a ajuns în diferite cartiere. "Am pornit şi cu indicatoare, am făcut şi câteva staţii de autobuz, am avut şi un eveniment de curăţenia la Pasajul Basarab", adaugă Iulian Carp, căpitan fluvial.

Iulian face treaba angajaţilor de la administraţia străzilor. Mii de oameni îi apreciază munca pe reţelele sociale.

"Din păcate am vazut că unele primării aleg să le înlocuiască, ceea ce reprezintă un cost mult mai mare, decât dacă ar petrece 10-15 minute să le cureţe", spune Iulian Carp, căpitan fluvial.

Kit-ul folosit de Iulian costă 500 de lei, iar curățarea unui indicator ajunge la 10 lei. "Am o mască, şerveţele, lama de curăţat, soluţia specială pentru grafitii şi apoi o soluţie generală de curăţenie. Un indicator mai mic poate dura cam 10 minute", arată Iulian Carp, căpitan fluvial.

În spatele acestor stickere se ascunde un indicator de oprire interzisă. E atat de greu de descifrat încât le poate crea probleme şoferilor. Dacă nu este curăţat la timp, acesta poate duce la un haos în trafic. Şi mai grav este că se poate produce o tragedie, dacă un şofer nu vede un indicator care arată de exemplu că este obligatoriu la dreapta. Cei care scriu sau desenează pe clădiri, garduri sau indicatoare rutiere riscă amenzi între 3.000 și 6.000 de lei.

Doi polițiști de la Serviciul de Ordine Publică l-au felicitat pe Iulian.

Contacataţi de Observator, reprezentanţii Administraţiei Străzilor spun că desfășoară acum o campanie de curățenie în centrul istoric al Capitalei. "Oraş curat. Pentru că asta e ceea ce-mi doresc eu de la Bucureşti şi sper ca asta să vadă toată lumea care vine în Capitală", spune Iulian Carp, căpitan fluvial.

Anul trecut, Primăria Capitalei a înlocuit 80 de indicatoare rutiere vandalizate.

