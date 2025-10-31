Bărbat din Oradea, prins când îi dădea droguri unui copil la schimb pentru servicii de curăţenie

Un bărbat de 49 de ani din Oradea a fost reținut după ce a dat droguri unui copil în schimbul unor servicii de curățenie și a comercializat substanțe psihoactive și droguri de mare risc în municipiu. Inculpatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au reținut, miercuri, un bărbat de 49 de ani cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe psihoactive.

Din anchetă a rezultat că, în perioada decembrie 2024 – octombrie 2025, inculpatul a procurat, manipulat și comercializat în municipiul Oradea diverse droguri de mare risc și substanțe psihoactive (MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA și 4 BMC), cu prețuri între 20 și 150 de lei. Într-un caz grav, bărbatul a oferit unui minor țigarete care conțineau MDMB-4en-PINACA, drog de mare risc, în schimbul prestării unor servicii de curățenie.

În timpul perchezițiilor au fost confiscate aproximativ 50 de grame de 4 BMC, materie vegetală, obiecte cu urme de substanțe interzise și alte mijloace de probă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a dispus, joi, arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Ancheta a fost realizată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, cu sprijinul jandarmilor din Inspectoratul Județean de Jandarmi Bihor.

