Video Cine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un client
În Galaţi, o adolescentă de 17 ani a fost ucisă într-un bloc aflat vizavi de sediul Inspectoratului Județean de Poliție. Iubitul fetei e cel care l-a surprins pe agresor fugind de la locul crimei. Şi tot el, l-ar fi rănit cu un cuţit.
Se pare că tânăra de 17 ani practica prostituția, iar iubitul de 27 de ani ar fi fost cel care îi aducea clienții.
Noaptea trecută a intrat la ea un tânăr de 21 de ani care ar fi strangulat-o. Bărbatul, concubinul fetei, a fost cel care a făcut descoperirea, a intrat în încăperea respectivă și a găsit-o pe fată inconștientă. Atunci a luat un cuțit și s-a năpustit asupra celui care este bănuit acum de crimă.
L-a înjunghiat de mai multe ori, după care a sunat la 112. Echipajele de prim ajutor, dar și de poliție, au venit imediat acolo. Pentru tânără din păcate nu s-a mai putut face nimic, deși au fost făcute manevrele de resuscitare.
Tânărul care fusese înjunghiat și despre care se crede că este cel care a omorât-o pe fată, a fost dus la spital pentru rănile pe care le avea prin înjunghiere, iar bărbatul de 27 de ani, concubinul adolescentei, a fost de asemenea luat de poliție pentru a da explicații. S-au deschis mai multe anchete acum și se fac în continuare verificări în acest caz.
