O tânără de 17 ani a fost găsită fără suflare într-un apartament închiriat în regim hotelier din Galați, duminică dimineața. Iubitul ei a alertat autoritățile, iar în locuință polițiștii au descoperit și un bărbat de 26 de ani, care prezenta urme de violență. Criminaliștii încearcă acum să reconstituie ultimele ore ale adolescentei.

Fată de 17 ani, descoperită moartă de iubit într-un apartament din Galaţi. Lângă ea, un alt bărbat zăcea rănit

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, duminică dimineața, în jurul orei 6, prin apel la 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, că și-a găsit iubita în stare de inconștiență, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galați.

În interiorul apartamentului, polițiștii au găsit tânăra în vârstă de 17 ani, din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconștiență. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia.

Un bărbat de 26 de ani, rănit şi el în apartament

Totodată, în imobil se afla și un bărbat în vârstă de 26 de ani, care prezenta urme de violență. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Surse judiciare au declarat că bărbatul de 27 de ani își căuta iubita și astfel a ajuns la apartamentul unde aceasta a fost găsită fără viață. Apartamentul era închiriat în regim hotelier. Individul care a fost găsit împreună cu ea, locuia cu chirie în același bloc, dar la alt etaj.

Cercetările în cauză au fost preluate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

