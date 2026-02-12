România nu a acceptat inca invitaţia lui Donald Trump de a participa la prima şedinţă a Consiliului de Pace! Am avea se pare doar statut de observator daca nu suntem membri. Liderii europeni, inclusiv Nicuşor Dan, au participat în Belgia, la un summit unde au căutat soluţii pentru a reduce dependenţa militară, politică şi economică de Statele Unite.

Discuţiile despre participarea ţării noastre la prima reuniunie a Consiliului de Pace, înfiinţat de Donald Trump, durează deja de aproape o săptămână. Administraţia prezidenţială i-a informat pe partenerii americani că anumite prevederi ale Cartei acestui Consiliu nu sunt deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de ţara noastră. Un refuz al României poate duce la anularea discuţiei directe între Donald Trump şi Nicuşor Dan, care urma să aibă loc până la finalul lunii martie. "Suntem încă în discuţii cu partea americană. Obiectul discuţiei este care poate să fie statutul unei ţări care, în momentul ăsta, cum e România, nu poate să fie decât observator. În funcţie de răspunsul părţii americane decidem dacă să mergem sau să nu mergem", a declarat Nicuşor Dan.

Italia şi Polonia, ai căror lideri sunt apropiaţi de administraţia Trump au refuzat participarea la Consiliul de Pace. La fel şi Franţa sau Germania. Până acum, doar Bulgaria şi Ungaria au aderat la proiect. De altfel, relaţia imprevizibilă cu Statele Unite a fost şi obiectul summitului din Belgia. Şefii de state şi guverne au analizat modalităţile în care blocul comunitar poate să concureze economic Washingtonul şi Beijingul.

O concluzie comună a liderilor este că Uniunea Europeană trebuie să reducă birocraţia. Mai exact, să existe o mare piaţă de capital, în locul celor 27 de sisteme financiare diferite. De luna viitoare, vor apărea reguli prin care o companie să poată fi înfiinţată online în maxim 48 de ore. Restricţiile de transport vor fi aceleaşi la nivel de UE, iar transportul deşeurilor nu va mai avea nevoie de luni de zile pentru aprobare. Preşedintele Nicuşor Dan a venit cu propria agendă - să obţină scăderea preţului la energie şi mai mulţi bani pentru statele sărace ale Uniunii, inclusiv pentru ţara noastră.

Statele dezvoltate şi-au făcut propriul club exclusivist şi propun ideea unei Europe cu două viteze. Germania, Italia, Belgia şi Olanda nu mai aşteaptă restul partenerilor şi plănuiesc investiţii la comun. "Nu trebuie să ne sperie asta. Ţări care au o anumită idee se coordonează pentru a pune împreună o idee pe masa consiliului", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Franţa şi Germania propun strategii diferite. Emmanuel Macron cere ca UE să se împrumute pentru investiţii la comun şi să favorizeze industria internă pentru a face concurenţă dolarului.

"Există o presiune tot mai mare asupra noastră, după cum putem vedea clar, cu o concurență foarte puternică, o concurență neloială, cu o presiune foarte puternică din partea Chinei, cu tarifele impuse de americani și amenințările cu practici coercitive. Toate acestea necesită un răspuns", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. În schimb, Friedrich Merz susţine creşterea productivităţii şi atragerea investitorilor străini. "Creșterea și prosperitatea europeană nu au provenit niciodată din protecționism. Acolo unde alții se îndepărtează de lume, noi, europenii, trebuie să intervenim", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. Premierul maghiar Viktor Orban a mers la summit cu o strategie proprie.

"Dacă vrem o economie mai bună, trebuie să punem capăt războiului din Ucraina şi să avem pace. În al doilea rând, dacă ai nevoie de bani pentru competitivitate, nu trebuie să îi dai altcuiva. Deci, nu trimite banii tăi Ucrainei", a declarat Viktor Orban, premierul Ungariei. În ciuda divergenţelor, toţi liderii europeni sunt de acord că Uniunea Europeană trebuie să se schimbe din temelii dacă vrea să facă faţă concurenţei tot mai agresive din partea Chinei şi unei relaţii tot mai imprevizibile cu Statele Unite.

