Vremea extremă face înconjurul lumii și lasă în urmă numai dezastru. În vestul continentului e cel mai rău. Ploile puternice au dărâmat copaci, au blocat drumuri și au paralizat traficul. În plus, multe zboruri au fost anulate. În Portugalia, 16 oameni au murit deja din cauza dezastrului. În paralel, în Columbia și Madagascar numărul victimelor provocate de inundații crește de la o oră la alta. Guvernele ambelor țări au declarat stare de urgență.

Furtunile extreme din ultimele săptămâni au făcut prăpăd de la un capăt la altul în Spania. Cel puțin doi oameni au murit în ultimele zile din cauza fenomenelor extreme.

Furtuna Nils a lăsat în urmă comunități întregi sub ape, a doborât copaci, iar viteza vântului de peste 150 km pe oră a lăsat peste 800 de mii de case fără curent. Traficul aerian a fost complet dat peste cap, iar în zona de coastă valurile au ajuns până la 8 metri înălțime.

25 de oameni răniți din cauza ploilor, în Catalonia

În Catalonia, 25 de oameni au fost răniți din cauza ploilor puternice. Cursurile și evenimentele sportive au fost anulate din cauza pericolelor. Tot aici, 100 de zboruri au fost anulate.

"Avem deja peste 16 apeluri la numărul 112 și rugăm oamenii să colaboreze cu noi", au declarat autoritățile.

"A trecut mult, mult timp de când nu am mai văzut așa vânt. Și sincer, îți este teamă!", a spus un localnic.

Furtunile succesive care lovesc și Portugalia de câteva săptămâni au ucis deja 16 persoane.

Autoritățile au evacuat aproximativ 3.000 de oameni din localitățile afectate. 3.200 de militari au fost trimiși să ajute populația.

Tot precipitațiile au dus la prăbușirea unei secțiuni din autostradă, care leagă nordul de sudul Portugaliei.

Franța și regiunea Sicilia, sub atenționări de vreme rea

Sicilia este și ea în continuare sub atenționare de vreme rea.

În Franța, scenariul e tras la indigo. Un om a murit și șase au fost răniți. Aici, rafalele depășesc 180 de km/h.

Ciclonul Gezani lovește Madagascarul

Vremea rea lovește și în alte părți de pe glob. În Madagascar, cel puțin 36 de oameni și-au găsit sfârșitul și 6 au dispărut în urma ciclonului Gezani.

Columbienii trec și ei prin chin din cauza inundațiilor. Într-o singură zi a plouat cât pentru o lună întreagă. Peste 20 de oameni au murit, 150.000 de oameni au fost afectați și aproape 50.000 de locuințe au fost distruse.

