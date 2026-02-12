În prag de faliment, Primăria Capitalei vânzează şoferii care nu plătesc parcarea. Poliţia Locală a dat peste 2.000 de amenzi în nici trei săptămâni. Primarul General speră că astfel de controale vor mai întrema bugetul local insuficient.

După o lungă perioadă fără controale, poliţiştii locali şi angajaţii companiei municipale care gestionează parcările au început să împartă amenzi.

Şoferii care nu plătesc cinci lei pe oră sau 30 de lei pe zi achită amenzi care ajung la 1.000 de lei.

"Această maşină este plătită prin SMS şi ne apare inclusiv că parcarea va expira în 30 de minute. Dacă nu pleacă în 30 de minute trebuie să prelungească", explică Daniel Munteanu, agent al Poliţiei Locale.

"Şoferii din Capitală au mai multe variante prin care pot să plătească taxa de parcare: prin aplicaţie, cu ajutorul un cod QR sau direct prin SMS. Cei care depăşesc perioada pentru care au plătit taxa de parcare, sunt obligaţi ca în cel mult 15 minute să achite din nou pentru timpul suplimentar", a explicat Andreea Milea, reporter Observator.

"În ultimele 3 saptamani au fost aplicate în jur de 2.500 de note de constatare dintre care media pe zi este undeva la 150-160 de sancţiuni contraventionale", a explicat Daniel Munteanu, agent al Poliţiei Locale.

În timp ce Primăria amendează şoferii, municipalitatea a fost şi ea penalizată. Poliţiştii de la Brigada Rutieră au amendat cu 30.000 de lei Primăria Capitalei şi primăriile de sector pentru sutele de gropi de pe străzi.

