"O să-mi schimb buletinul, sper până acum să nu-mi fi făcut niciunul vreun credit", a declarat Marcel Ciolacu. Cartea de identitate a premierului este unul dintre documentele furate de hackeri. După verificări, angajaţii din Parlament şi-au dat seama că piraţii cibernetici au sustras 300 de megabiţi de informaţii. "Vorbim de un total de 316 fisiere care au fost copiate, dintre care 190 de documente scanate si 36 editabile. Contracte de servicii, adrese institutionale, date din buget si date care nu sunt destinate publicului, copii dupa acte de identitate ale parlamentarilor", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Digitalizării.

Atacul a fost revendicat de trei grupări de hackeri

Atacul a fost revendicat de trei grupări de hackeri. Unii au cerut o răscumpărare de 40.000 de euro în moneda virtuală Bitcoin, pentru a nu divulga informaţiile. Demonstrativ, au făcut publice cărţile de identitate ale premierului şi liderului UDMR Kelemen Hunor. "Este exclusa o rascumparare. Ce sa cumpere? Presupun ca nu era asa faimos acest atac daca nu era furata copia buletinului meu. Nu-i o problema, eu imi schimb buletinul", a declarat Marcel Ciolacu. Hackerii au profitat de vulnerabilităţile din sistemul informatic, spun experţii în securitate cibernetică. La Camera Deputaţilor, parolele la unele calculatoare pot fi sparte şi de un copil de clasa a-8-a: sistemul de operare folosit este vechi de un deceniu.

"Pe unele dispozitive inca rula o versiune de Windows 7, care este demult depasita", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Digitalizării. "Pentru Windows 7 se pot descărca gratuit liber de pe internet suite de programe extrem de mici in 30 de secunde daca este cineva in domeniu a intrat in windows. Daca e cineva care urmează tutorialul de pe internet, o sa ii ia 3 minute", a declarat Alexandru Tăbușcă, decan Facultatea de Informatică, Universitatea Româno-Americană. Breşele de securitate sunt anchetate acum de DIICOT, iar angajaţii departamentului de IT de la Camera Deputaţilor vor fi chemaţi la audieri.

La doar câteva ore de la atac, şi site-ul Directoratului pentru Securitate Cibernetică a fost ţinta hackerilor. Spre deosebire de serverele Camerei Deputaţilor, cele de la Directorat au rezistat şi nicio informaţie nu s-a pierdut. În România, sunt zilnic peste 25.000 de atacuri cibernetice, iar multe îi vizează pe cetăţenii de rând. "Dacă ai primit un email cu un link pe care nu l-ai cerut, nu are un motiv valid pe care să reiasă că trebuie sa dai click pe el, rezolvarea e foarte simplă şi foarte sigură - nu dai clik pe el! Un al doilea lucru, trebuie să ai o suita de protectie a datelor, un antivirus!", a declarat Alexandru Tăbușcă, decan Facultatea de Informatică, Universitatea Româno-Americană. În urmă cu două luni, o femeie din Baia Mare a rămas fără 32.000 de lei, după ce a dat click pe o reclamă înşelătoare promovată pe o reţea de socializare.

