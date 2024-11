Video Circulaţia tramvaiului 5, amânată. Lucrările liniei corporatiştilor sunt gata în proporţie de 75%, iar Primăria Capitalei anunţă că aşteaptă acum fonduri europene

Veşti proaste pentru bucureşteni! Primăria Capitalei nu mai are bani pentru reabilitarea "liniei corporatiştilor" din nordul oraşului şi aşteaptă acum fonduri europene. În lipsa lor, şantierul s-ar putea bloca din nou, aşa cum s-a întâmplat şi în vară. Constructorul spune că, până la final de an, are nevoie de aproape jumătate din valoarea totală a lucrărilor pentru a cumpăra materiale noi.