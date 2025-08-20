Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Clanurile interlope s-au bătut cu săbii şi topoare în Brăila. O victimă a refuzat să depună plângere

Bătaie ca în vestul sălbatic, pe străzile din Brăila. Un cuplu a fost oprit în trafic şi atacat de mai mulţi indivizi cu săbii şi topoare. Agresorii sunt încă în libertate, iar una dintre victime, deşi a ajuns la spital, a refuzat să depună plângere. Surse apropiate de anchetă spun că a fost vorba de o reglare de conturi între două grupări interlope. 

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 20:14

Atacul a avut loc pe o stradă din centrul Brăilei, în faţa a zeci de martori. O maşină s-a pus de-a curmezişul alteia, iar dinăuntru au dat năvală indivizii înarmaţi cu săbii şi topoare. Din automobilul blocat, o tânără reuşeşte să scape cu fuga. Ceilalţi pasageri, un bărbat de 47 de ani şi o femeie de 36 sunt alergaţi sub o ploaie de lovituri. După atac, agresorii s-au făcut nevăzuţi. 

"Poliţiştii contiună cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul şi luarea măsurilor legale ce se impun", a declarat Elena Ostache, IPJ Brăila.

Victimele n-au vrut să coopereze cu poliţia şi n-au depus plângere. Nici măcar bărbatul de 47 de ani, care a ajuns la spital cu răni. Surse apropiate de anchetă spun că atât agresorii, cât şi victimele ar avea legături cu lumea interlopă, iar episodul violent ar fi, de fapt, o reglare de conturi între găşti rivale.  Mai mult, între grupări ar exista şi relaţii de rudenie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bataie braila clanuri interlope sabii topoare
Înapoi la Homepage
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal”
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Momente cumplite pentru acționarul de la Rapid. Exclusiv
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Momente cumplite pentru acționarul de la Rapid. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie?
Observator » Evenimente » Clanurile interlope s-au bătut cu săbii şi topoare în Brăila. O victimă a refuzat să depună plângere