Bătaie ca în vestul sălbatic, pe străzile din Brăila. Un cuplu a fost oprit în trafic şi atacat de mai mulţi indivizi cu săbii şi topoare. Agresorii sunt încă în libertate, iar una dintre victime, deşi a ajuns la spital, a refuzat să depună plângere. Surse apropiate de anchetă spun că a fost vorba de o reglare de conturi între două grupări interlope.

Atacul a avut loc pe o stradă din centrul Brăilei, în faţa a zeci de martori. O maşină s-a pus de-a curmezişul alteia, iar dinăuntru au dat năvală indivizii înarmaţi cu săbii şi topoare. Din automobilul blocat, o tânără reuşeşte să scape cu fuga. Ceilalţi pasageri, un bărbat de 47 de ani şi o femeie de 36 sunt alergaţi sub o ploaie de lovituri. După atac, agresorii s-au făcut nevăzuţi.

"Poliţiştii contiună cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul şi luarea măsurilor legale ce se impun", a declarat Elena Ostache, IPJ Brăila.

Victimele n-au vrut să coopereze cu poliţia şi n-au depus plângere. Nici măcar bărbatul de 47 de ani, care a ajuns la spital cu răni. Surse apropiate de anchetă spun că atât agresorii, cât şi victimele ar avea legături cu lumea interlopă, iar episodul violent ar fi, de fapt, o reglare de conturi între găşti rivale. Mai mult, între grupări ar exista şi relaţii de rudenie.

