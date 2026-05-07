Doi tineri din Gorj au golit rezervorul unui TIR şi au fugit cu 500 de litri de motorină. Au fost reţinuţi

Doi tineri din Gorj au fost reţinuţi după ce ar fi furat 500 de litri de motorină din rezervorul unui TIR parcat pe un drum din localitatea Sâmbotin. Şoferul autocamionului a descoperit că rezervorul fusese golit complet şi a alertat poliţia prin 112.

de Redactia Observator

la 07.05.2026 , 12:20
Potrivit acesteia, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Bumbeşti-Jiu au fost sesizaţi, prin 112, de un bărbat de 54 de ani, din Schela, cu privire la faptul că persoane necunoscute i-ar fi sustras motorina din rezervorul autocamionului.

La faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul subunităţii de poliţie, care a stabilit faptul că TIR-ul era parcat pe DC 149 Sâmbotin, în afara părţii carosabile, şi lipsea buşonul din plastic de la rezervorul de pe partea stângă, iar rezervorul era gol, fiind sustrasă cantitatea de 500 de litri de motorină.

"La data de 6 mai, poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Schela şi Poliţiei Oraşului Bumbeşti-Jiu au identificat, reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Gorj doi bărbaţi, de 28 şi 20 de ani, din Bumbeşti Jiu şi Săuleşti", a transmis Ioana Sacagiu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru furt calificat.

