Clasamentul anual Forbes al celor mai bogaţi oameni de pe planetă. 390 noi miliardari doar în ultimul an

Lumea a cunoscut 390 noi miliardari în ultimul an, conform clasamentului anual Forbes al celor mai bogați oameni ai planetei - mai mult de un nou venit în fiecare zi. Acesta este al doilea cel mai bun an înregistrat vreodată pentru noii miliardari, după 2021, când revenirea pandemiei a împins 493 de persoane în clubul celor trei virgule pentru prima dată.

Clasa de noi miliardari din acest an include doi muzicieni emblematici, un regizor foarte faimos, o legendă a tenisului și fratele mai mic al celei mai bogate persoane din lume. Acești noi miliardari provin din 40 de țări și teritorii și împreună au o avere estimată la 755 de miliarde de dolari, sau 1,9 miliarde de dolari în medie, relatează Forbes.

Statele Unite sunt lideri mondiali în ceea ce privește noii miliardari produși, cu 106, inclusiv cei doi nou-veniți mai bogați: Edwin Chen (avere netă estimată: 18 miliarde de dolari), fondatorul firmei de inteligență artificială Surge AI, și Peter Mallouk (16,1 miliarde de dolari), președinte și CEO și proprietar majoritar al firmei de planificare financiară Creative Planning.

China are al doilea cel mai mare număr de miliardari noi, cu 55 (inclusiv trei din Hong Kong), conduși de Liu Debing (9,1 miliarde de dolari) de la Zhipu și Yan Junjie (7,2 miliarde de dolari) de la MiniMax Group, fondatori ai unor companii de modelare a inteligenței artificiale. Germania se află pe locul trei, cu 42 de fețe noi, în timp ce India ocupă locul 4, cu 30.

Articolul continuă după reclamă

Printre cei mai faimoși nou-veniți se numără cântăreața și compozitoarea Beyonce Knowles-Carter, care a acumulat o avere estimată la 1 miliard de dolari din ani de vânzări de muzică, turnee și colecționare de artă alături de soțul ei deja miliardar, Jay-Z (avere netă estimată: 2,8 miliarde de dolari). Între timp, la puțin peste un deceniu după ce el și alți investitori au vândut căștile Beats by Dre către Apple în 2014 pentru aproximativ 3 miliarde de dolari în numerar și acțiuni, legenda hip-hop Dr. Dre se alătură în sfârșit și el rândurilor în acest an, având o avere estimată la 1 miliard de dolari.

Apoi, există marele jucător de tenis Roger Federer, care debutează pe listă cu o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, datorită celor 20 de titluri de Grand Slam la simplu și participației sale la producătorul elvețian de încălțăminte On Running.

James Cameron, cineastul din spatele unor succese precum Titanic, Avatar și seria Terminator, este un alt nou-venit în lumea celebrității, cu o avere netă estimată la 1,1 miliarde de dolari. Canadianul a câștigat trei premii Oscar și patru Globuri de Aur într-o carieră ilustră care l-a transformat în al doilea regizor cu cele mai mari încasări din toate timpurile (după Steven Spielberg, membru de lungă durată al listei, a cărui avere este estimată la 7,1 miliarde de dolari)

Aproape două treimi dintre noii miliardari ai lumii sunt oameni care și-au construit singuri averea, în loc să o moștenească. Printre aceștia se numără și cei trei cofondatori, în vârstă de 22 de ani, ai startup-ului de recrutare pentru inteligență artificială Mercor: Brendan Foody, Adarsh ​​Hiremath și Surya Midha (cu o avere estimată la 2,2 miliarde de dolari fiecare), care sunt cu toții mai tineri decât era Mark Zuckerberg când a devenit miliardar la vârsta de 23 de ani. Midha, cel mai tânăr dintre cei trei cu două luni în vârstă, este cel mai tânăr miliardar din lume care s-a autodidact. De asemenea, este considerat un miliardar autodidact: Kimbal Musk, deși, fără îndoială, a fost ajutat de fratele său Elon, iar micile participații ale lui Kimbal în companiile gigantice ale lui Elon, Tesla și SpaceX, reprezintă principalele componente ale averii sale estimate la 1,4 miliarde de dolari.

La vârsta de 20 de ani, cea mai tânără nou-venită – și noul cel mai tânăr miliardar din lume – este Amelie Voigt Trejes (1,1 miliarde de dolari), al cărei bunic, Werner Ricardo Voigt (d. 2016), a cofondat compania braziliană de echipamente electrice WEG. Ea este cu trei săptămâni mai tânără decât moștenitorul companiei farmaceutice germane, Johannes von Baumbach (6,6 miliarde de dolari), care a debutat pe listă anul trecut. Frații lui Voigt Trejes, Felipe Voigt și Pedro Voigt, în vârstă de 22 de ani, sunt, de asemenea, nou-veniți și au o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari fiecare.

Anul acesta, industria prelucrătoare a fost cea mai cunoscută cale către o nouă avere de trei virgule, deoarece a creat 91 de noi miliardari care produc produse de la semiconductori și piese auto până la vopsea și biciclete. Chinezul Wang Xin, cu o avere estimată la 5,6 miliarde de dolari, este cel mai bogat nou-venit din sector, datorită firmei de utilaje industriale pe care a fondat-o, Dtech Technology. Taiwanezul Lin Tsung-Chi ocupă locul al doilea, cu o avere estimată la 5,1 miliarde de dolari, provenită din fondarea companiei de accesorii pentru mobilă King Slide Works.

Sectorul tehnologic a produs al doilea cel mai mare număr de noi miliardari (70). Majoritatea s-au îmbogățit datorită boom-ului inteligenței artificiale, inclusiv cofondatorii Perplexity, Aravind Srinivas, Johnny Ho, Andy Konwinski și Denis Yarats (câte 2,1 miliarde de dolari fiecare), și cofondatorii Cursor, Sualeh Asif, Arvid Lunnemark, Aman Sanger și Michael Truell (câte 1,3 miliarde de dolari fiecare).

Sectorul financiar și al investițiilor completează primele trei locuri, cu 51 de nou-veniți în clasamentul din acest an, inclusiv consultant financiar Omani Carson (1 miliard de dolari) și Greg Abel (1 miliard de dolari), care l-a preluat pe Warren Buffett în funcția de CEO al Berkshire Hathaway în ianuarie. Abel este cu 148 de miliarde de dolari mai sărac decât mentorul său în vârstă de 95 de ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii? O dată pe săptămână De trei ori pe săptămână În fiecare zi

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰