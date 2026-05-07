Cetăţean moldovean căutat pentru trei crime în Rusia, prins într-un autocar la graniţa României

Un cetăţean moldovean căutat internaţional pentru trei crime comise pe teritoriul Rusiei a fost prins la graniţa României, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa. Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, figura într-o alertă Interpol emisă în vederea arestării şi a fost preluat de poliţiştii din Vaslui.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, bărbatul în vârstă de 60 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară ca pasager într-un autocar, potrivit Agerpres.

"La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului figura o alertă Interpol, cu menţiunea "căutat în vederea arestării", deoarece acesta este cercetat pentru săvârşirea a trei infracţiuni de omucidere, pe teritoriul Rusiei", precizează sursa citată.

Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, în vederea luării măsurilor legale.

