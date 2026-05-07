Cetăţean moldovean căutat pentru trei crime în Rusia, prins într-un autocar la graniţa României

Un cetăţean moldovean căutat internaţional pentru trei crime comise pe teritoriul Rusiei a fost prins la graniţa României, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa. Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, figura într-o alertă Interpol emisă în vederea arestării şi a fost preluat de poliţiştii din Vaslui.

de Redactia Observator

la 07.05.2026 , 12:05
Cetăţean moldovean căutat pentru trei crime în Rusia, prins într-un autocar la graniţa României Poliţist de frontieră român verificând un autovehicul - Profimedia
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, bărbatul în vârstă de 60 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară ca pasager într-un autocar, potrivit Agerpres.

"La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului figura o alertă Interpol, cu menţiunea "căutat în vederea arestării", deoarece acesta este cercetat pentru săvârşirea a trei infracţiuni de omucidere, pe teritoriul Rusiei", precizează sursa citată.

Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, în vederea luării măsurilor legale.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

republica moldova rusia crime romania politia de frontiera autocar interpol
Înapoi la Homepage
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni
Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un pui de hipopotam a rămas orfan, dar a fost adoptat de oameni și nu se dezlipește de ei: „Cineva este foarte ud mereu, lângă el”
Un pui de hipopotam a rămas orfan, dar a fost adoptat de oameni și nu se dezlipește de ei: „Cineva este foarte ud mereu, lângă el”
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Comentarii


Întrebarea zilei
Lucraţi şi în weekenduri?
Observator » Evenimente » Cetăţean moldovean căutat pentru trei crime în Rusia, prins într-un autocar la graniţa României
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.