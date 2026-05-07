Scenariu în PNL: Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier. "Nu există impedimente constituționale"

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache susţine că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou pentru funcţia de prim-ministru, chiar dacă Guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură. Liberalul invocă o decizie a Curţii Constituţionale din 2020, care stabileşte condiţiile în care un premier demis poate primi un nou mandat pentru formarea Executivului.

de Redactia Observator

la 07.05.2026 , 11:38
Potrivit lui Andronache, prima condiţie este ca preşedintele României să nu urmărească declanşarea alegerilor anticipate prin nominalizarea aceluiaşi candidat, situaţie care, în opinia sa, "nu există în acest moment".

Deputatul PNL mai spune că o altă condiţie prevăzută de CCR este formarea unei noi majorităţi parlamentare, diferită de cea care a susţinut Guvernul înaintea moţiunii de cenzură. În acest context, Andronache aminteşte că PNL a decis să excludă o nouă coaliţie cu PSD.

Acesta a precizat şi că desemnarea nu trebuie făcută imediat după căderea Guvernului, fiind necesară "o perioadă rezonabilă de timp" pentru ca poziţia Parlamentului faţă de fostul premier să se poată modifica.

"Concluzie - nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcția de Prim-Ministru", a transmis Gabriel Andronache.

