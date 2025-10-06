CNSAS: Psihiatria, instrumentul tăcut de represiune a regimului comunist împotriva dizidenților

Documente descoperite în arhivele CNSAS arată că, în perioada regimului Ceaușescu, psihiatria a fost transformată într-un instrument de represiune politică. Dizidenții erau declarați " bolnavi psihic " și internați forțat, sub pretextul tratamentului medical, pentru a fi eliminați din spațiul public fără procese politice vizibile

În arhivele CNSAS au fost descoperite documente care arată cum regimul comunist din România a folosit psihiatria pentru a decredibiliza și controla dizidenții, transformând opoziția politică în "boli psihice" și justificând internări forțate sub aparența legalității, conform MEDIAFAX.

În regimul totalitar al lui Nicolae Ceaușescu, nicio profesie nu era imună la instrumentalizare politică, iar psihiatria, prin capacitatea sa de a defini "normalitatea" și "patologia", a fost deosebit de vulnerabilă.

"Pe măsură ce represiunea directă (arestări, procese publice) devenea tot mai greu de justificat în context internațional, regimul Ceaușescu a căutat metode mai subtile. Una dintre acestea era recurgerea la expertiza medicală pentru a decredibiliza contestatarii. Psihiatria, cu aura ei de știință obiectivă, oferea un instrument ideal: declararea dizidenților drept «bolnavi psihic» îi transforma din opozanți legitimi în pacienți care aveau nevoie de tratament, eliminând astfel nevoia unui proces politic zgomotos", notează CNSAS.

Psihiatria, transformată în armă de represiune

Documentele descoperite arată cum manifestările critice față de regim, cum ar fi opoziția la politica oficială sau preocuparea pentru drepturile omului, erau reinterpretate ca simptome de boli psihice.

"Atitudinea ostilă față de societatea socialistă", "fixația pe drepturile omului" sau "convingerile mistico-religioase exagerate" puteau fi considerate semne de paranoia sau schizofrenie, chiar dacă astfel de formulări nu existau în manualele medicale oficiale.

"O acuzație la adresa psihiatriei românești din epocă este aceea că unii medici au etichetat manifestările politice critice drept simptome ale unei boli psihice", potrivit CNSAS.

Într-un document din 1983 descoperit în arhiva C.N.S.A.S., în dosarul de problemă "Justiție", "se intersectează, în mod dramatic, două dintre domeniile instrumentalizate de regimul comunist: justiția și psihiatria".

Utilizarea psihiatriei ca instrument de control politic, arată Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, nu a existat doar în România comunistă, modelul brevetat de sovietici fiind folosit, cu anumite caracteristici specifice, de toate regimurile totalitare din spatele Cortinei de Fier.

