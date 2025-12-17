Document-cheie publicat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității la 36 de ani de la Revoluţie. Agenda unui general al Securității arată că Ceaușescu a dat ordin clar pentru a se trage în civili şi pentru a-i lichida pe protestatari. Marţi seară, la Timişoara, oraşul unde a izbucnit scânteia care a adus lumina libertăţii, sute de oameni le-au adus un omagiu eroilor din decembrie 1989.

Acum 36 de ani, pe străzile din Timişoarei s-a auzit mai tare ca oricând vocea celor care aveau să schimbe istoria.

În memoria celor care au murit pentru libertatea, marţi seară, sute de oameni au refăcut traseul revoluţionarilor.

"Vin în fiecare an. Au trecut 36 de ani de când am fost arestat la Penitenciar Popa Şapcă că am ieşit în stradă", spune un participant.

Articolul continuă după reclamă

"Pentru libertate am ieşit şi atunci, în '89, pentru păstrarea memoriei celor căzuţi, pentru prietenii noştri, generaţia noastră care a luptat", povesteşte un alt revoluţionar.

La 36 de ani de la revoluţie, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securității avertizează că memoria publică este tot mai afectată de mistificare și dezinformare.

"Peste toate se încearcă așezarea unei miciuni colective, care până la urmă acomodează pe toată lumea. Deși toți au participat, nimeni nu este vinovat", se spune într-un comunicat CNSAS.

Instituţia a publicat în premieră un document, o pagină din agenda de lucru a generalului-maior Ștefan Alexie, secretar de stat și membru al conducerii Departamentului Securității Statului, care consemnează explicit ordinul transmis în 17 decembrie 1989: "Se lichidează radical!".

"Reprezintă un moment esenţial din istoria României, deşi în ziua de azi este greu şi probabil o să fie în continuare, trebuie să ne gândim că ar fi putut să fie altfel", a spus un participant.

Dosarul Revoluţiei în care sunt cercetaţi pentru crime împotriva umanităţii Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, fost vicepremier, şi Iosif Rus, fost șef al Aviației Militare, e plimbat în instanţe de 36 de ani. Acum a fost retrimis procurorilor pentru că nu au stabilit în rechizitoriu "obiectul şi limitele judecării". Între timp, fostul preşedinte Ion Iliescu a murit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰