Pentru a patra zi la rând, pelerinii continuă să se aşeze la rând să viziteze Catedrala Naţională. Timpul de aşteptare depăşeşte zece ore. Pentru ca toţi credincioşii să apuce să intre în Altar, Patriarhia a anunţat că prelungeşte programul.

"Ca să vă faceți o idee, întreaga coadă se întinde pe o distanță de aproape 2 km. Aș vrea să vă și arăt acest lucru. Toată această spirală, am putea să-i spunem, din spatele meu îi conduce pe credincioși la Catedreala Națională. E bine, pelerinii sunt veniți încă de la primele ore ale dimineții. E un calcul destul de simplu", a transmis Bogdan Dinu, reporter Observator.

Estimările arată că timpul de așeptare depășește 10 ore. Timpul pentru a intra așadar în această Catedrală. Coada se întinde pe aproape 2 km și a ajuns până în zona Piaței Constituției după ce a înconjurat parțial Palatul Parlamentului.

Patriarhia Română a anunțat că programul de închinare va fi extins și pe timpul nopții până miercuri, 5 noiembrie astăzi, adică la ora 24. Iar în această seară, la Catedrala Mântuirii Neamului a fost adusă și racla moaștelui Sfântului Dimitrie cel Nou, astfel că pelerinii nu mai trebuie să stea la două cozi separate. Până acum, peste 80.000 de oameni au trecut prin Sfântul Altar, iar doar în ultimele 24 de ore, numărul acestuala s-a dublat.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

