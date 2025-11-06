Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cozi de 5 ore la Catedrala Naţională, înainte ca Sfântul Altar să fie închis definitiv publicului

Închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale s-a încheiat oficial miercuri noapte. A fost un pelerinaj neîntrerupt de 11 zile. Începând de joi Catedrala va mai fi deschisă doar pe timpul zilei până pe 14 noiembrie.

de Eduard Marin

la 06.11.2025 , 20:22

Pe ultima sută de metri, mii de pelereni au ajuns la Catedrala Naţională şi s-au aşezat în rând, cu speranţa că timpul va fi de partea lor.

"Avem 3 ore deja. Sperăm că mai stăm două ore și gata. Noi sperăm să apucăm să intrăm, am înțeles că s-a oprit coada în spate", spune o femeie.  

"Nu știu când au trecut acele patru ore. Chiar mă simt minunat", mărturisește alta.

Articolul continuă după reclamă

De la miezul nopţii, însă nimeni nu a mai avut voie să se așeze la coadă.  

Mai mulți tineri din București au fost cei care au încheiat pelerinajul și au ocupat ultimele locuri în rând. Au fost ultimii care au avut ocazia să se închine în Sfântul Altar, care, de acum va fi închis pentru totdeauna publicului.

"Acolo unde este bucurie se adună multă lume. Serile astea au fost ca nopțile de Paște. Ca nopțile de Înviere", susține Nectarie Busuioc, protopopul Sectorului 3 al Capitalei.

"Peste 300.000 de personae au trecut pragul Catedralei Nationale. Au fost multe ore de așteptare, atât pe zi, cât și pe noapte, iar cel mai mult s-a așteptat la rând peste 13 ore", a transmis reporterul Observator Eduard Marin.

De astăzi, Catedrala Naţională va rămâne deschisă spre vizitare până pe 14 noimebrie. Mai apoi, va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor interioare. Prima slujba vă avea loc pe data de 30 noiembrie de Sfântul Andrei.

Eduard Marin
Eduard Marin Like
altar credinciosi catedrala neamului pelerinaj
Înapoi la Homepage
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat oficialul FCSB
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat oficialul FCSB
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Comentarii


Întrebarea zilei
Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla?
Observator » Evenimente » Cozi de 5 ore la Catedrala Naţională, înainte ca Sfântul Altar să fie închis definitiv publicului