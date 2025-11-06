Închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale s-a încheiat oficial miercuri noapte. A fost un pelerinaj neîntrerupt de 11 zile. Începând de joi Catedrala va mai fi deschisă doar pe timpul zilei până pe 14 noiembrie.

Pe ultima sută de metri, mii de pelereni au ajuns la Catedrala Naţională şi s-au aşezat în rând, cu speranţa că timpul va fi de partea lor.

"Avem 3 ore deja. Sperăm că mai stăm două ore și gata. Noi sperăm să apucăm să intrăm, am înțeles că s-a oprit coada în spate", spune o femeie.

"Nu știu când au trecut acele patru ore. Chiar mă simt minunat", mărturisește alta.

Articolul continuă după reclamă

De la miezul nopţii, însă nimeni nu a mai avut voie să se așeze la coadă.

Mai mulți tineri din București au fost cei care au încheiat pelerinajul și au ocupat ultimele locuri în rând. Au fost ultimii care au avut ocazia să se închine în Sfântul Altar, care, de acum va fi închis pentru totdeauna publicului.

"Acolo unde este bucurie se adună multă lume. Serile astea au fost ca nopțile de Paște. Ca nopțile de Înviere", susține Nectarie Busuioc, protopopul Sectorului 3 al Capitalei.

"Peste 300.000 de personae au trecut pragul Catedralei Nationale. Au fost multe ore de așteptare, atât pe zi, cât și pe noapte, iar cel mai mult s-a așteptat la rând peste 13 ore", a transmis reporterul Observator Eduard Marin.

De astăzi, Catedrala Naţională va rămâne deschisă spre vizitare până pe 14 noimebrie. Mai apoi, va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor interioare. Prima slujba vă avea loc pe data de 30 noiembrie de Sfântul Andrei.

Eduard Marin Like

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰