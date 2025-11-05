Cele 11 zile de pelerinaj şi închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se va încheia în această seară, la miezul nopţii.

Începând de mâine, lăcaşul va rămâne deschis doar spre vizitare, până pe 14 noiembrie. Mai apoi, Catedrala Națională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor interioare.

Prima slujbă vă avea loc pe data de 30 noiembrie de Sfântul Andrei. De la deschidere, peste 260.000 de mii de pelerini s-au închinat la Catedrală, iar cel mai mare timp de aşteptare a fost de 13 ore.

