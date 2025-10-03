Video Cod portocaliu de vânt pe litoral. Valurile măsoară şi 6 metri înălţime în larg
Aşadar, pe litoral este cod portocaliu de vânt, iar porturile au fost închise încă de aseară. Valurile ajung să măsoare chiar și 6 metri din cauza rafalelor puternice.
Sunt anunţate în continuare intensificări puternice ale vântului în Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea.
Viscolul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...90 km/h.
Reporterul Observator Andreea Filip, a explicat că toate porturile de la Marea Neagră sunt închise, manevrele fiind suspendate încă de joi seară.
