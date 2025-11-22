Zi de neuitat pentru sute de copii şi părinți, la Câmpulung Moldovenesc. Porţile Colegiului Naţional Militar "Ştefan cel Mare" s-au deschis larg, iar lumea militară, cu disciplina, rigoarea şi tradiţia ei, s-a lăsat descoperită pas cu pas. Timp de câteva ore, vizitatorii au putut să vadă cum se învaţă, cum se trăieşte şi ce înseamnă cu adevărat să porți o uniformă. Iar evenimentul vine într-un moment special. Colegiul se pregăteşte să aniverseze, peste 3 zile, 101 ani de existenţă.

Paşii au căzut apăsat în curtea Colegiului Naţional Militar, acolo unde, cu priviri curioase, zeci de tineriau descoperit pentru prima dată ritmul vieţii în uniformă. Pentru Larisa, elevă în clasa a 8-a, cei 100 de kilometri parcurşi cu familia, din Maramureş, au însemnat un pas important spre visul ei. A avut ocazia să îmbrace uniforma şi să îşi testeze limitele la proba sportivă, decisivă pentru admiterea la colegiul militar.

Colegiul Militar "Ştefan cel Mare" găzduieşte în prezent aproape 700 de elevi

"Ştiu că după ce ies din şcoală o să am o carieră stabilă. Mă simt foarte emoţionată şi abia aştept să dau examenul şi sper să intru", a declarat Larisa Coman, elevă. Întâlnirea cu elevii militari a motivat-o şi mai mult. "Mi-au transmis o dorinţă ca să lupt pentru visul meu ca să fiu şi eu aici între ei", a declarat Larisa Coman, elevă. Pe lângă ea, mulţi alţi tineri visează la o carieră în uniformă.

"Am avut elevi care s-au implicat în activităţile desfăşurate, au relaţionat cu cei care au fost prezenţi şi le-au împărtăşit din viaţa lor de zi cu zi din această şcoală", a declarat Ionel Orhean, locțiitor comandant Colegiul Miltar "Ștefan cel Mare" Câmpulung Moldovenesc. "Avem peste 250 de absolvenţi care au purtat şi încă poartă gradul de general", a declarat Francesca Şindilar, Colegiul Militar "Ştefan cel Mare" Câmpulung Moldovenesc. Colegiul Militar "Ştefan cel Mare" găzduieşte în prezent aproape 700 de elevi, fiind ua dintre cele cinci instituţii de prestigiu din ţară.

