Comercianții online, controlați de ANAF. Peste 200 firme neplătitoare de TVA cu vânzări totale de 200 mil. lei

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o acţiune împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic. Au fost vizate peste 200 de firme nerezidente în România, care au vândut local bunuri timp de 3 ani fără să plătească TVA. Vânzările au ajuns la valoarea totală de peste 200 de milioane de lei. În urma controalelor, DGAF a impus, până la data de 22 august, măsuri asiguratorii pentru 219 entităţi, pentru o sumă totală care depăşeşte 40 de milioane de lei. Au fost indisponibilizate şi intituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei, scrie News.ro.

Au fost vizate peste 200 de firme nerezidente în România, care au vândut local bunuri timp de 3 ani fără să plătească TVA - ProfiMedia

Ca urmare a verificărilor, DGAF a constatat că în perioada 2022 - iunie 2025, un număr de 227 de entităţi, înregistrate fiscal în UE, au comercializat bunuri prin intermediul unei platforme locale de comerţ electronic către clienţi din România, în valoare totală de peste 200 de milioane de lei (226.788.998 de lei).

Acţiunea DGAF a vizat firmele care nu s-au aliniat la legislaţia fiscală. Livrările efectuate de aceste entităţi se încadrează în categoria "vânzărilor la distanţă", pentru care plafonul de 10.000 de euro (echivalentul a 46.337 de lei pentru România) a fost depăşit, ceea ce înseamnă că aceste entităţi ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să utilizeze sistemul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă (One Stop Shop). Potrivit Codului Fiscal, locul livrării se consideră a fi în România, iar firmele care efectuează livrările de bunuri sunt responsabile cu plata TVA*.

Niciuna dintre entităţile verificate nu plătea TVA în România

În urma interogării bazelor de date, acţiunea DGAF a relevat că niciuna dintre entităţile verificate nu era înregistrată în scopuri de TVA în România şi nici nu a folosit sistemul One-Stop-Shop.

După verificări, DGAF a emis, până la data de 22 august 2025, Decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru 219 entităţi, pentru o sumă totală de 40.435.086 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate şi instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de 25.627.973 de lei.

Peste 8 milioane de lei încasaţi în contul de garanţii

De asemenea, a fost încasată în contul de garanţii suma de 8.650.302 de lei, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, celelalte opt entităţi sunt în diferite stadii de verificare, existând situaţii particulare care sunt tratate punctual.

Acţiunea ANAF se înscrie în demersurile instituţiei de eficientizare operaţională şi utilizare a instrumentelor digitale pentru asigurarea îmbunătăţirii conformării fiscale şi a faptului că toţi operatorii din piaţă respectă legea fiscală aplicabilă.

