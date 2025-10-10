Comisia Europeana da mână liberă ţărilor membre să stabilească de la ce vârstă cetăţenii au libertatea şi discernământul să îşi aleagă identitatea de gen. Recomandarea venită de la Bruxelles a fost interpretată, însă, greşit, de unele voci care au înţeles că minorii îşi pot stabili singuri sexul. În continuare, însă, ei îşi pot schimba genul doar cu acordul părinţilor.

Ian s-a născut fată, dar spune că şi-a dat seama de când era mic că vrea să fie băiat. A dat statul în judecată ca să îşi schimbe numele din buletin.

Comisia Europeană le-a transmis ţărilor membre ale Uniunii că au libertatea să decidă la ce vârstă pot alege oamenii identitatea de gen.

Însă nu toţi parlamentarii au înţeles mesajul ca pe o recomandare şi au răspândit informaţia falsă că minorii vor putea decide singuri asupra genului lor. Erorile au stârnit reacţii din partea comunităţii LGBT.

Şi părinţii sunt de părere că astfel de decizii ar trebui să fie luate după vârsta de majorat a copiilor.

Guvernul anunţă că nu există niciun proiect de lege care să stabilească vârsta la care poate fi stabilită identitatea de gen.

